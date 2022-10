25-Jährige stürzt von Motorrad und stirbt

Eine junge Motorradfahrerin verlor am Sonntag zwischen Riederich und Bempflingen die Kontrolle über Ihr Fahrzeug und stürzte. Sie starb noch am Unfallort an ihren Verletzungen.

Eine 25 Jahre alte Motorradfahrerin ist am Sonntag bei Riederich (Kreis Reutlingen) tödlich verunglückt. Laut Polizei verlor sie beim Beschleunigen am Ortsausgang in Richtung Bempflingen die Kontrolle über ihre Maschine, stürzte und prallte gegen die Leitplanke. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht beteiligt gewesen. Die Motorradfahrerin starb noch am Unfallort. Notarzt, Rettungsdienst und mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Die Straße wurde vorübergehend gesperrt.