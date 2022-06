Horber Ritterspiele: Mittelalter-Spektakel mit Markt, Musik und Schwertkampf

per Mail teilen

Bei den Horber Ritterspielen taucht die Stadt wieder ins Mittelalter ein: Es gibt Ritterturniere, Konzerte und Mittelalter-Markt. Auch Gaukler, Magier und Minnesänger sind unterwegs.

Nach zwei Jahren Pause darf sich die Stadt Horb (Kreis Freudenstadt) wieder in eine Mittelalterstadt verwandeln. Dabei werden die Gassen und Plätze der historischen Stadt zum Schauplatz. Es gibt einen Mittelaltermarkt mit 150 Händlern und Handwerkern wie Glasmaler, Kunstschlosser oder Lederer. Viele Besuchende werden in historischer Kleidung unterwegs sein. Tavernen und bunte Zelte, Tänzer und Fanfarenzüge, Bands und Gaukler - hier dreht sich dann alles um das Mittelalter.

Ritter formieren sich nach Horber Vertrag von 1498

Ein besonderes Augenmerk wird dieses Jahr von den Organisatoren auf den "Horber Vertrag" gelegt. Er gilt als geschichtsträchtiges Ereignis aus dem Jahr 1498. Mit ihm beendete König Maximilian in Horb eine württembergische Regierungskrise. Die Nachstellung des Vertrags wird am Samstag und Sonntag bei den Ritterturnieren zu sehen sein.

Kinder-Ritterspiele im alten Freibad

Am Samstagabend soll es auch ein Nachtturnier mit einer Feuershow geben. Für Kinder gibt es die Kinderritterspiele im alten Freibad in Horb. Der Eröffnungsabend mit Fassanstich von Oberbürgermeister Peter Rosenberger (CDU) wird kostenlos sein. Karten für das Turnier kosten regulär 19 Euro. Wer lediglich über den Markt schlendern will, der zahlt 10 Euro Eintritt.

Straßensperrungen und eingeschränkte Parkmöglichkeiten

Aufgrund des Markts und der Veranstaltungen in der Stadt müssen einige Straßen gesperrt werden. Deshalb werden verschiedene öffentliche Plätze nicht nutzbar sein. Wer mit dem Auto anreisen möchte, hat mehrere Möglichkeiten: zum Beispiel im Park and Ride Haus in der Isenburger Straße oder auf dem Festplatz.