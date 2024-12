Einsam an den Feiertagen? In der Region gibt es zahlreiche Veranstaltungen, bei denen man Weihnachten und Silvester nicht allein verbringen muss. Die Nachfrage ist hoch.

Währende der Feiertage ist Einsamkeit für viele alleinstehende Menschen jetzt wieder besonders spürbar. Vielerorts gibt es Aktionen für Menschen, die an Weihnachten und Silvester nicht allein sein wollen. Die Nachfrage ist hoch, viele Veranstaltungen sind bereits ausgebucht.

Einsamkeit betrifft viele Menschen Millionen Menschen in Deutschland fühlen sich einsam. Das hat noch einmal der Einsamkeitsbarometer 2024 deutlich gemacht. Eine Studie der Krankenkasse TK zeigt zudem, dass vor allem die unter 40-Jährigen besonders häufig Einsamkeit erleben und stark darunter leiden. Zwei Drittel der jungen Menschen zwischen 18 und 39 Jahren gaben an, häufig oder manchmal einsam zu sein. Bei Menschen älter als 40 Jahre war es jeder Zweite. Ältere Menschen, die sich über die Feiertage einsam fühlen, können täglich von 8 bis 22 Uhr anonym und kostenlos das Seniorentelefon des Vereins Silbernetz anrufen. Die kostenlose Telefonnummer lautet: 0800/4708090.

"Weihnachten nicht allein" in Freudenstadt

Heiligabend sei für Betroffene der schwierigste Tag im Jahr, sagt Silke Braun vom Verein Gemeinsam e.V. aus Freudenstadt. Gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Helfern richtet der Verein seit 18 Jahren ein Weihnachtsfest im Familienzentrum für alle aus, die Weihnachten nicht alleine zu Hause verbringen möchten.

Weihnachten ist ein Geschenk. Warum sollten wir uns am Weihnachten nicht auch verschenken?

Seit der Corona-Pandemie sei die Nachfrage stark gestiegen. In diesem Jahr sind die 40 Sitzplätze im Familienzentrum ausgebucht. Zusammen wird gegessen, gesungen und gelacht. Die Teilnehmenden tun alles, was zu Weihnachten dazugehört und der Seele gut tut, so Silke Braun. Was sie dabei jedes Mal zum Staunen bringt: Viele Menschen, die sich vorher nicht kannten, sitzen an einem Tisch und es funktioniere gut.

Ansturm auf Weihnachtsfeier in Reutlingen

Das Angebot der Reutlinger Diakonie "Heiligabend gemeinsam feiern " richtet sich ebenfalls an Menschen, die die Feiertage sonst alleine verbringen würden. Die Nachfrage ist groß: In der Cafeteria der Bruderhaus-Diakonie sind alle 150 Plätze vergeben.

"Einzelne Anfragen mussten wir leider absagen", sagt Pfarrer Joachim Rückle vom Diakonieverband Reutlingen. Das Interesse in diesem Jahr sei deutlich größer als in den vergangenen Jahren. Auf der anderen Seite freut er sich aber auch über zahlreiche Ehrenamtliche, die am Heiligabend dabei sind und helfen wollen.

Hohe Nachfrage auch in Tübingen

Ausgebucht ist auch die Weihnachtsfeier "An Heiligabend gemeinsam feiern! " der evangelischen Kirchengemeinde im Tübinger Stadtteil Derendingen. Veranstalter Hans-Peter Auer war wirklich überrascht, wie schnell die Plätze im Primus-Truber-Haus weg waren.

Der Bedarf ist da. Viele Menschen suchen etwas, wo sie am Heiligabend hingehen können, und freuen sich richtig darauf.

Seit zirka acht Jahren wird die Feier für Alleinstehende ausgerichtet. Dieses Jahr war die Nachfrage besonders hoch. Kurzentschlossene dürfen aber trotzdem kommen. Auf dem Programm stehen ein Lagerfeuer mit Punsch, ein Weihnachtsessen mit vielen unterschiedlichen Köstlichkeiten und das Vorlesen der Weihnachtsbotschaft. Nach dem Gottesdienst am Nachmittag beginnt die Veranstaltung um 17:30 Uhr im Gemeindehaus.

Der "Heilige Abend für Einsame" in Rottenburg am Neckar

Im Haus am Nepomuk in Rottenburg am Neckar wird in diesem Jahr zum 15. Mal der "Heilige Abend für Einsame" veranstaltet. Erwartet werden ca. 30 Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion, darunter Alleinstehende, Ehepaare und ganze Familien. "Eine bunte Mischung", sagt Initiator Ernst Heimes.

Der Witwer lebt alleine in einem Feuerwehrhaus mit einer ehemaligen Scheune, die er für die Feier zur Verfügung stellt. Unterstützt wird die Veranstaltung durch die evangelische Kirchengemeinde Rottenburg, die seit zwei Jahren das Weihnachtsessen zahlt. Bei Kinderpunsch, Kuchen und türkischen Süßigkeiten sorgt ein Seniorenorchester für weihnachtliche Unterhaltung.

"Weihnachten für alle" im Kreis Sigmaringen

Wer noch einen Platz für Heiligabend im Kreis Sigmaringen sucht, könnte ihn in Mariaberg finden. Hier findet die Veranstaltung "Weihnachten für alle " statt. Los geht es am Nachmittag mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Klosterkirche. Im Anschluss gibt es eine kostenlose Weihnachtsfeier im Kommunikationszentrum. Der Saal ist für 50 Leute ausgelegt.

Silvesterwanderung für Alleinstehende

Einige Veranstalter bieten auch nach den Feiertagen Aktionen für Betroffene an. Die Initiative "Alleine wandern ist doof " aus Kusterdingen bei Tübingen hat sich zur Aufgabe gemacht, Alleinstehende und einsame Menschen beim Wandern zusammenzubringen. Mittlerweile sind über 40 Menschen in jedem Alter dabei. Beim Wandern können sie sich kennenlernen und kommen mit anderen ins Gespräch, so Ludwig Sabel vom Verein. Unter dem Motto "Ihr seid die Knaller" wird am 31. Dezember die nächste Veranstaltung stattfinden.

Gemeinsam ins neuen Jahr starten

Wer nicht alleine ins neue Jahr starten möchte, ist vielleicht beim Treff "Verein(t) gegen Einsamkeit" in der Gaststätte Pfullinger Bahnhof gut aufgehoben. Initiatorin Gabriele Wiedemann setzt sich aktiv gegen soziale Isolation ein und organisiert regelmäßige Stammtische. Ziel sei es, eine Gemeinschaft zu schaffen, in der sich die Teilnehmenden regelmäßig treffen, miteinander lachen und sich austauschen können.

Die Gruppe möchte ein Bewusstsein für das Thema Einsamkeit schaffen und den Mut zur sozialen Interaktion stärken, ohne die Einsamkeit direkt zu thematisieren. Am 10. Januar findet der nächste Stammtisch statt, gefolgt von weiteren Treffen. Anmelden kann man sich per Mail unter: vereint-gegen-einsamkeit@gmx.de.