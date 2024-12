Stille Nacht - einsame Nacht? Mit diesen Tipps bleiben Sie Weihnachten nicht allein!

per Mail teilen

An Heiligabend, dem Fest der Liebe und der Familie, oder an Silvester ungewollt alleine? Dagegen kann man etwas tun.

Einsamkeit kann jeden und jede treffen - nicht nur ältere Menschen. Laut einer Studie der Krankenkasse TK sind es sogar die unter 40-Jährigen, die sich besonders häufig einsam fühlen und darunter auch stark leiden. Aus der Befragung geht außerdem hervor, dass Einsamkeit nach wie vor als ein Tabuthema gilt - vor allem bei Männern.

Besonders offensichtlich kann die Einsamkeit rund um die Feiertage werden. Wir haben Tipps für Weihnachten und Silvester zusammengestellt - mit vielen Telefonnummern, Webseiten und Inspirationen in Rheinland-Pfalz.

Um an den Weihnachtstagen Traurigkeit und Depressionen zu vermeiden, empfehlen Psychotherapeuten und -therapeutinnen, sich realistische Ziele zu setzen und Rituale zu pflegen. Machen Sie sich am Besten einen Plan, was Sie alles tun wollen und halten Sie diesen auch ein.

Gerade für die Weihnachtsfeiertage kann es lohnen, sich bei Kirchengemeinden, Seniorenstätten oder Vereinen vor Ort schlau zu machen, um Anschluss zu finden. Nützliche Infos stehen unter anderem in kostenlosen Anzeigenblättern. Eine Initiative, die sehr hilfreich sein kann, heißt: "Keiner bleibt allein" . Diese Internet-Plattform möchte gezielt Menschen zu Weihnachten vor Ort zusammenbringen.

An den Feiertagen ist der Wunsch groß, mit jemandem zu reden. Wer niemanden zum Reden hat, kann beispielsweise jederzeit bei der Telefonseelsorge anrufen. Die bundesweite Telefonnummer ist die 116 123. Ein offenes Ohr finden Menschen auch unter den Telefonnummern 0800 1 11 01 11 und 0800 1 11 02 22.

Auch die Malteser bieten einen sogenannten Telefonbesuch an, also ein Telefongespräch. Auf der Internetseite der Organisation kann man seine Postleitzahl eingeben und findet dann weiter unten einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin für ein Telefonat.

Unter der Nummer gegen Kummer bekommen Kinder und Jugendliche Hilfe: 116 111, das ist ebenfalls anonym und kostenlos von Montag bis Samstag von 14 bis 20 Uhr.

Zudem gibt es die Studentische Telefonseelsorge : 040/411 70 411 - ein anonymes und kostenloses Angebot für Menschen bis circa 30 Jahre. Die Studentische Telefonseelsorge ist täglich von 20 bis 24 Uhr erreichbar.

Im Krisenchat unter 0157 359 98 143 finden junge Menschen unter 25 - auch wahlweise über WhatsApp oder per SMS - an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr kostenlos, anonym und sofort Hilfe.

Ein Netzwerk gegen Einsamkeit im Alter ist das Silbernetz . Unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 4 70 80 90 kann man anonym Kontakt aufnehmen. Das Netzwerk kann auch helfen, passende Angebote im Umfeld zu finden. Man kann täglich zwischen 8 und 22 Uhr anrufen.

Vergleichen Sie sich nicht mit anderen, das zieht einen meist nur runter. Deshalb könne es auch hilfreich sein, sämtliche soziale Plattformen einfach mal links liegen zu lassen und sich keine Posts von scheinbar glücklichen Familien anzuschauen, so Experten. Außerdem gibt es in der Werbung immer wieder unrealistische Bilder von glücklichen Familien. Doch bei der Familie oder in Gesellschaft zu sein, das allein ist nicht gleichbedeutend damit, auch glücklicher zu sein als andere.

Tun Sie etwas für sich selbst. Am besten zaubern Sie sich eine schöne Stimmung - zum Beispiel mit Kerzen, Lichterketten oder anderer Dekoration. Hauptsache, Sie fühlen sich wohl.

Wenn man backt oder kocht, vergeht die Zeit schneller. Und obendrein hat man etwas Leckeres zu Essen. Vielleicht probieren Sie auch ein neues Gericht aus und bereiten alles vor, um in nächster Zeit mal jemanden zum Essen einzuladen.

Wenn das mit dem selbst Kochen oder Backen nicht so die gute Idee ist, dann bestellen Sie sich einfach etwas bei einem Lieferdienst. Hauptsache, Sie haben etwas, das Ihnen schmeckt.

Musik kann aktivierend und motivierend wirken. Suchen Sie sich Musik aus, die sie fröhlich und versöhnlich stimmt. Auch ein guter Film, der Sie nicht traurig macht, wäre eine Alternative. Und wer keine Lust hat, zu Hause zu bleiben an oder zwischen den Feiertagen: Ins Theater, in Konzerte oder ins Kino kann man auch alleine gehen.

Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, sich spontan ehrenamtlich zu engagieren. Suchen Sie den Kontakt zu Nachbarn. Vielleicht ist jemand in der Nachbarschaft krank geworden oder ein Nachbarskind freut sich, wenn Sie ihm vorlesen.

Außerdem gibt es noch die Möglichkeit von Mehrgenerationenhäusern , Orte der Begegnung für Jung und Alt, die soziale Kontakte in der Nachbarschaft fördern.

Sich um ein Tier zu kümmern, kann das Alleinsein viel erträglicher machen. Allein, mit einem Hund Gassi zu gehen, ermöglicht den Kontakt zu anderen Hundebesitzern und Sie bewegen sich zudem an der frischen Luft.

Wenn Sie kein eigenes Haustier haben, gehen Sie doch in ein Tierheim. Tierheime können meist Unterstützung gebrauchen. Möglicherweise gibt es auch in Ihrem Bekanntenkreis ein Haustier, um das Sie sich kümmern können.