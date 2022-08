Großbrand in Metzingen: Zwei Menschen schwer verletzt

per Mail teilen

In Metzingen (Kreis Reutlingen) brannte ein Industriegebäude. Laut Polizei wurden zwei Menschen schwer verletzt. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe.

Betroffen waren mehrere Gebäude eines Firmenkomplexes sowie ein dreistöckiges Wohnhaus. Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte das Feuer gegen 14:15 Uhr auf einem Lagerplatz einer Firma ausgebrochen sein. Die Flammen griffen im weiteren Verlauf auf eine Aluminium-Gießerei über. In der Folge explodierten mehrere Gasflaschen und Lösungsmittel. Anschließend breitete sich der Brand noch auf ein angrenzendes Wohnhaus aus.

Zwei Schwerverletzte und ein Millionenschaden

Nach Angaben der Polizei wurden ein 45 Jahre alter Mann und ein 17-jähriger Jugendlicher schwer verletzt. Sie hielten sich in den Räumlichkeiten der Firma auf, in denen das Feuer ausgebrochen war. Die beiden wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Über weitere verletzte Personen ist bislang nichts bekannt. Die Feuerwehr evakuierte die umliegenden Gebäude. Durch den Großbrand war ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.

Starke Rauchentwicklung in Metzingen und Riederich

Wegen der starken Rauchentwicklung hatten die Behörden geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten und das betroffene Gebiet zu meiden.