Verpackungssteuer wird weiter erhoben

Mit 20 zu 13 Stimmen hat der Tübinger Gemeinderat am Donnerstagabend beschlossen, die Verpackungssteuer weiter zu erheben. Bis zur Entscheidung über die Revision beim Bundesverwaltungsgericht soll die Steuer für die Betriebe aber noch nicht festgesetzt werden. "Nachteile für die Betriebe kann ich in der Entscheidung nicht sehen", so Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne). Auch Kunden seien nicht benachteiligt, da sie sich auch für kostenlose Mehrwegverpackungen entscheiden könnten. Drei Gemeinderatsmitglieder enthielten sich der Abstimmung. Bis zu dieser Entscheidung war es ein langer Weg. Immer wieder hieß es, man glaube nicht, dass die Verpackungssteuer vom Bundesverwaltungsgericht letztlich als rechtens erachtet werde. Deshalb wurde zwischenzeitlich auch über eine Rücknahme der Revision debattiert und abgestimmt. Vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim war die Stadt Tübingen zuletzt unterlegen. Das Gericht entschied, dass die Verpackungssteuer nicht erhoben werden dürfe. Unter anderem, weil sie gegen das Abfallrecht des Bundes verstoße und keine örtliche Steuer sei. To-Go-Getränke und -Essen könnten auch außerhalb des Gemeindegebiets verzehrt werden. Allerdings könnten die Länder nach dem Grundgesetz nur örtliche Steuern festsetzen. Bis zur Entscheidung