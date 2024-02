Seit dem Schmotzigen treiben die Narren auch in der Region Neckar-Alb ihr Unwesen und machen ihre Späße. In Zwiefalten (Kreis Reutlingen) kommen sie mit der Sammelbüchse.

Die Narrenzunft Rälle zieht musizierend und singend durch Zwiefalten und treibt Geld ein für die Fasnet, immer Freitags nach dem Schmotzigen. Dazu gehen die Narren in Banken, Geschäfte und Gaststätten und bitten um Spenden. Und das funktioniert ganz gut, wie Zunftmeister Jochen Fundel der SWR Fasnets-Reporterin Friederike Dauser erklärt hat: "Das sind Schwaben, das heißt, wir kennen die natürlich, wie sie ticken, aber sie sind mittlerweile doch sehr zugänglich für die Sache und unterstützen uns echt großzügig."

SWR Reporterin Friederike Dauser hat aus Zwiefalten berichtet:

Geld und Getränke für die Narren

Häs und Katzenmaske der Rälle bleiben an diesem Tag zuhause. Spaß macht es trotzdem, so der Zunftmeister. Denn meistens gebe es auch ein kleines Getränke: ein Schnäpsle, ein Bier oder eine Tasse Kaffee. "Wir sind auf der Tour den ganzen Tag gut versorgt", so Jochen Fundel. Seit 1927 sammeln die Narren am Fasnetsfreitag Geld ein. Die Zwiefalter Fasnet ist aber schon viel älter, nämlich 250 Jahre.