Renn-Atmosphäre in der City Ebingens im Zollernalbkreis: Viele Bobbycars waren getunt, angemalt, mit Accessoires versehen. Alle mussten vorher zum TÜV.

Rund 200 Personen von Jung bis Alt traten gegeneinander an beim ersten Bobbycar-Rennen in Albstadt-Ebingen am Wochenende. Oder eher miteinander, denn Gewinnen war nebensächlich. Am Sonntagmorgen war das Wetter noch durchwachsen, der Andrang überschaubar, dann aber kamen immer mehr zum Mitfahren und zum Zuschauen.

Fahrzeuge fantasievoll getunt

Rutschauto ist nicht gleich Rutschauto. Viele hatten ihre Bobbycars nicht nur einfach aus dem Keller oder vom Dachboden geholt, sondern getunt. Angesprüht, mit Spoilern versehen, Duftbäume ans Lenkrad gehängt. Da waren der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Manche Teilnehmer hatten sich auch eine breitere Sitzfläche gebaut, um dem im Laufe der Jahrzehnte angewachsenen Gesäß ausreichend Platz zu verschaffen.

Das Multifuntionslenkrad dieses Bobbycars beherrscht unterschiedliche Soundeffekte. SWR Bertram Schwarz

Sicherheit an erster Stelle

Verkehrstüchtig mussten die Fahrzeuge sein. An einem "TÜV-Stand" gab es Plaketten, ohne die kein Starten möglich war. Und ohne Handschuhe und Helm ging auch nichts. Das durfte ein Fahrrad- oder Motorradhelm sein. Wer über dem Helm ein Kostüm tragen wollte, durfte das. Weil zum Beispiel zu einem blauen Bobbycar ein Hai-Kostüm einfach gut passt.

Der Hai trägt unter seinem Kostüm einen Helm. Sein Bobbycar hat eine "TÜV-Plakette" bekommen. SWR Bertram Schwarz

Knapp 300 Meter lang war die Rennstrecke. Für die Kleinsten, die Drei- bis Fünfjährigen, genügte die Hälfte. Und sie starteten im Gegensatz zu den Großen auch nicht auf einer Rampe.

Das Bobbycar-Rennen in Albstadt-Ebingen war zwar ein Spaß, aber auch eine ernste Sache. Es ging dabei um die Zukunftsfähigkeit der Ebinger Innenstadt. Die hat laut Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen wirtschaftliche und stadtgesellschaftliche Probleme. Deshalb gab es Geld aus einem Förderprogramm für Innenstädte, auch für die Organisation des Bobbycar-Rennens. Zur Steigerung der Lebensqualität.

Die Rampe am Start aus Teilnehmersicht. Mit Schwung geht es los, und mit Karacho die Marktstraße runter. SWR Tim Richter

Das scheint zumindest für den Tag funktioniert zu haben: Selbst denen, die als Letzte ins Ziel kamen, sah man die Freude an. Es ging ja auch nicht um den Sieg, sondern den gemeinsamen Spaß an klappernden Rädern und rasender Geschwindigkeit auf kleinen Plastikautos.