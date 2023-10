Im Odenwald ist man sich sicher, der einzig wahre Rennsport findet alljährlich am Bollenberg in Michelbach statt. Hier sind wieder Jung und Alt zum berüchtigten Bobby-Car-Rennen angetreten.

In Michelbach (Neckar-Odenwald-Kreis) haben sich Kinder und Erwachsene wieder wagemutig im Bobby-Car den Bollenberg heruntergestürzt. Das Bobby-Car-Rennen im Odenwald hat mittlerweile Tradition. An dem Spaß-Rennen können alle im Alter von drei bis 99 Jahren teilnehmen.

Überaus aktiver Bobby-Car Club in Michelbach

Das kleine rund 1,5 Kilo schwere Rutsch-Auto mit Sitzfläche, Lenkrad samt quietschender Tröte und den klassischen schwarzen Gummirädern ist eines der bekanntesten Kinderspielzeuge der Welt, das Bobby-Car. Doch das in Fürth bei Nürnberg produzierte Roll-Auto ist für manche auch ein Rennsportgerät. In Michelbach im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es seit Jahren einen überaus aktiven Bobby-Car Club mit einer sehr erfolgreichen "Rennsport-Abteilung". Zu den vielen Veranstaltungen gehört eben auch das "Heim-Rennen" am Bollenberg.

Zum Start geht es eine direkt eine Rampe runter, damit die Bobby Cars Fahrt aufnehmen. SWR

Die 140 Meter lange Rennstrecke

Die "Rennstrecke"am Bollenberg führt von der Sporthalle am Fußballplatz nur gute 140 Meter den Berg hinunter bis zum Kinderspielplatz, aber gerade die Kurven auf dem groben Asphalt haben es in sich. Vor allem weil schon die Kleinsten von einer Rampe starten, um gleich zügig auf Tempo zu kommen.

Die Kurven am Bollenberg sind kniffelig zu fahren. SWR

Mateo ist Bobby-Car-Weltmeister bei den unter 10-Jährigen

Die 10-Jährigen gehen auf das großen Start-Podest und schießen danach auch gleich in eine Doppelkurve. Die Plastik-Boliden nehmen erstaunlich schnell an Fahrt auf, vor allem, wenn man, wie Mateo Amend, aerodynamisch waagrecht mit weit nach vorne gestreckten Beinen auf dem Boby-Car liegt. Mateo ist tatsächlich Weltmeister bei den unter 10-Jährigen und fährt Rennen in ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland. Ganz Profi hat er ein einfaches Erfolgsrezept:

...Ähhh, ich fahr einfach nur runter.

Bobby-Cars werden "getuned"

In Michelbach leihen sich die meisten Teilnehmer ein Bobby-Car aus. Reihenweise stehen sie in allen Ausführungen zur Verfügung. Entweder im Original, oder für Ambitionierte auch mit Hartgummi-Rollen und verbessertem Kugellager.

Bunte Auswahl an Bobby Cars zum Ausprobieren. SWR

Bei den Profis werden die Plastik-Roller dann so richtig "getuned" - allen voran die Rollen. Mit einem Magensium-Lager ist man pro Rad schnell bei fast 800 Euro. Hinzu kommt die Metallverkleidung mit Unterboden, um den Renn-Bobby schwerer und stabiler und damit auch besser lenkbar zu machen. Von 1,5 Kilogramm beim Standard-Modell geht es dann vom Gewicht rauf auf maximal 40 Kilogramm bei der Profi-Rennmaschine.

Von lustigem Spaß zum ernsthaften Hobby

Bei Bernd Thoma, dem ersten Vorsitzenden des Vereins, hatte die Rennleidenschaft ganz typisch bei einem Kinderfest begonnen. Am Abend wollten auch die Papas mal das Bobby Car ausprobieren. Aus einem lustigen Spaß wurde bald ein ernsthaftes Hobby. Inzwischen hat der Club in Michelbach fast 40 aktive Mitglieder.

Bernd Thoma vom Bobby Car Club gibt Kindern auf der Startrampe noch ein paar Tipps. SWR

Es ist einfach ein tolles Gefühl, so flach und direkt über dem Boden die Straße entlang zu schießen.

Profi-Bobby Car kostet bis zu 5.000 Euro

Bis zu 5.000 Euro kann ein Renn-Bobby Car kosten, aber so was brauchen nur diejenigen, die um Welt- und Europa-Meister-Titel mitfahren. Am Bollenberg in Michelbach geht es jedes Jahr nur um den Spaß, auch wenn das ein oder andere Talent schon offensichtlich wird. Irgendwie scheint schon den Kindern im Odenwald die perfekte Straßenlage und die Kunst mit dem "Po zu steuern" im Blut zu liegen.

Kinder stehen an der kleinen Start-Rampe und bekommen von den Mitgliedern des Bobby Car Clubs letzte Informationen. SWR

Michelbacher Club ist mit seinen Spezial-Bobby Cars auf Tour

Mit ihren Bobby Cars kommen die Mitglieder des Michelbacher Clubs mehrfach im Jahr auch zu sozial benachteiligten Kindern oder zu Kindern mit körperlichen und geistigen Behinderungen. Aber auch Firmen haben den Michelbacher Club mit ihren Bobby-Cars als "Teambuilding Maßnahme" entdeckt.