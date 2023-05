Badische Bobby Car Meisterschaft in Tauberbischofsheim

In Tauberbischofsheim findet am Wochenende die Badische Bobby-Car-Meisterschaft statt. Dabei fahren Kinder und Erwachsene teilweise mit modifizierten Bobby Cars den Berg runter.

In Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) sausen am Wochenende etliche Bobby Cars den Stauferring herunter. Bei der vierten Badischen Bobby-Car-Meisterschaft treten am Sonntag ab 10 Uhr Jung wie Alt zum Teil mit stark modifizierten Bobby Cars gegeneinander an. Schutzausrüstung und Helme sind Pflicht, denn die Strecke ist nicht ungefährlich. Am Samstag fanden bereits erste Rennen der Altersklassen 12 bis 16 Jahre, sowie der Amateure ab 16 Jahren, sowie ein Inliner-Slalom statt. Am Sonntag folgen die Kinder (ab 3 Jahren) und Profis (ab 18 Jahren).

Was ist das Besondere an den Bobby-Car-Rennen?

Veranstalter und Amateur-Weltmeister Tobias Müller aus Tauberbischofsheim erklärt die Besonderheiten so: Beim klassischen Seifenkistenrennen gehe es mit langgezogenen Kurve relativ geradeaus. Seine Strecke biete da mehr Action, beispielsweise eine 90 Grad Kurve, wo es nach Aussage Müllers "den ein oder anderen auch mal raushaut". Deshalb sind Protektoren und Helme Pflicht. Denn ab dem Alter von 12 Jahren sind auch Tunings an den kleinen roten Autos zugelassen.

Vom eigentlichen Bobby Car sei dann nicht mehr viel übrig. Da würde Blei zum Beschweren verbaut, Alufelgen aufgezogen, die Lenkstange verlängert und auch die Reifen seien nicht mehr Original. Damit erhöhe sich natürlich aber auch die Geschwindigkeit und somit auch das Risiko. Doch genau das sei es, was für Viele den Reiz ausmacht, erklärt Tobias Müller.

Schutzkleidung und Helm sind bei den Bobby Car Meisterschaften Pflicht, denn die Kurven sind eng. Bobby-Car-Sport-Club Tauberbischofsheim e.V.

In diesem Jahr fand im Rahmen der Meisterschaft auch das erste Mal ein Inliner-Slalomrennen statt. Das kann man sich in etwa vorstellen, wie Ski-Slalom bei Olympia - nur eben auf Inlineskates.

Auch bei der Bobby-Car-Meisterschaft gab es Einschnitte durch Corona

Vor der Corona-Pandemie hätten jährlich hunderte Kinder und Erwachsene an der Meisterschaft teilgenommen, berichtet Müller. In diesem Jahr könne er noch nicht einschätzen, wie groß der Zulauf sein wird, so Müller im Vorfeld. Dennoch ist er zuversichtlich, dass sich wieder einige für die Rennen anmelden werden und die Meisterschaft wieder zur Gaudi wird.

Ganze Familie im Bobby Car Fieber

Müller hat auch seine ganze Familie mit dem Bobby-Car-Rennfieber angesteckt. Die drei Kinder, zwei Jungs und ein Mädchen, fahren selbst regelmäßig in den entsprechenden Altersklassen bis 12 Jahren mit und sind wie ihr Amateur-Weltmeister-Vater damit auch ziemlich erfolgreich.

Ab 3 Jahren dürfen die jüngsten Rennfahrerinnen und Rennfahrer teilnehmen. Doch auch hier ist Sicherheit oberstes Gebot, auch wenn deren Bobby Cars nicht modifiziert werden dürfen. Bobby-Car-Sport-Club Tauberbischofsheim e.V.

Angefangen hat für die Müllers alles vor rund acht Jahren, als sie das erste Mal von den Bobby-Car-Rennen erfahren hatten. Inzwischen haben Sie einen eigenen Verein für Tauberbischofsheim gegründet. Die "Tauber Panthers" sind Mitglied im Bobby-Car-Sportverband und tragen regelmäßig Meisterschaften in ihrer Heimat aus.