Mehrere Einbrüche in Firmen und Wohnhaus in Rottenburg

Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Einbrüche in Rottenburg (Kreis Tübingen) am Wochenende und sucht Zeugen. In einem Fall wurden die Täter auf frischer Tat ertappt.

Nach mehreren Einbrüchen in Rottenburg ermittelt die Polizei. In einem Fall hat eine Familie aus der Rottenburger Kernstadt am Samstagabend in ihrem Wohnhaus drei Einbrecher auf frischer Tat überrascht.

Laut Polizei entdeckte die Familie bei ihrer Heimkehr drei Personen in ihrem Haus. Die drei dunkel gekleideten Einbrecher, alle männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt, flüchteten daraufhin durch die eingeschlagene Terrassentüre. Der Familienvater verfolgte die Täter noch ein Stück durch die Nachbargärten und verständigte die Polizei. Eine Fahndung verlief erfolglos.

Firmeneinbrüche in in Rottenburg-Ergenzingen

Im Rottenburger Stadtteil Ergenzingen wurde in der Nacht auf Samstag in vier Firmen eingebrochen. Hier erbeuteten die Unbekannten Laptops, Mobiltelefone und Bargeld. Der Polizeiposten Ergenzingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei ermittelt auch, ob es einen möglichen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen in den verschiedenen Rottenburger Stadtteilen gibt. Also ob es sich womöglich um dieselben Täter handelt, so ein Sprecher der Reutlinger Polizei.

Tipps zum Schutz vor Einbrechern

Immer wieder veranstaltet die Polizei Baden-Württemberg auch Aktionstage zum Schutz vor Einbrechern. Bei Infoveranstaltungen informiert sie darüber, wie sich zum Beispiel Fenster und Türen mechanisch sichern lassen. Auch im Internet kann man sich informieren. Vor allem in der dunklen Jahreszeit steigt die Gefahr von Wohnungseinbrüchen.