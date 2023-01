Sechs mutmaßliche Serieneinbrecher sind der Kriminalpolizei Ulm ins Netz gegangen. Bei der Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei nicht nur Diebesgut, sondern auch kiloweise Drogen.

Die Ulmer Kriminalpolizei konnte eine Serie von Einbrüchen in den Landkreisen Biberach, Reutlingen, Neu-Ulm und im Alb-Donau-Kreis weitgehend aufklären. Die Beamten nahmen bereits am Mittwoch mehrere Tatverdächtige in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) fest. Drei Männer erwischte die Polizei auf frischer Tat, bei einem Einbruchsversuch in Münsingen (Kreis Reutlingen).

Wie die Polizei mitteilt, seien bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung der Männer in Schelklingen drei weitere mutmaßliche Mittäter festgenommen worden. Die insgesamt sechs Männer im Alter zwischen 18 und 36 Jahren sollen seit Jahresbeginn in wechselnder Besetzung für verschiedene Einbrüche in der Region verantwortlich sein.

26 Kilogramm Marihuana

Neben mutmaßlichem Diebesgut im Wert von schätzungsweise mehreren 10.000 Euro fanden die Beamten in der Wohnung mehr als 26 Kilogramm Marihuana, das offensichtlich zum Verkauf bestimmt gewesen sei, so die Polizei. Sie ermittelt jetzt wegen schweren Bandendiebstahls und unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gegen die Männer. Vier von ihnen befinden sich mittlerweile wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Zwei sind wieder auf freiem Fuß.