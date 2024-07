Nach monatelangen Ermittlungen ist die Polizei im Zollernalbkreis drei Drogendealern auf die Spur gekommen. Der mutmaßliche Drahtzieher aus Albstadt sitzt in Untersuchungshaft.

100 Gramm Cannabis, 60 Gramm Amphetamin und 100 Gramm Kokain: Das hat die Polizei in Wohnungen und in einem Auto der drei Verdächtigen in den Kreisen Sigmaringen und Zollernalb gefunden. Der mutmaßliche Hauptverantwortliche sitzt nun in Untersuchungshaft, gegen seine beiden Komplizinnen ermittelt die Polizei.

Verdacht: Mann aus Albstadt finanziert sein Leben mit Drogenhandel

Der 43-jährige mutmaßliche Drahtzieher stammt laut Polizei aus Albstadt und ist wegen Drogenhandels bereits vorbestraft. Im Frühjahr sei die Rauschgiftermittlungsgruppe aus Balingen auf den Mann gekommen. Der Verdacht der Polizei: Der Mann soll seinen Lebensunterhalt mit dem Drogenhandel finanziert haben.

Zwei Komplizinnen aus Kreis Sigmaringen und Zollernalbkreis

Der 43-Jährige hat laut Polizei zwei Komplizinnen: eine 43-Jährige aus dem Kreis Sigmaringen und eine 38-Jährige aus dem Zollernalbkreis. Letztere schnappte die Polizei, als sie gerade mit neuen Drogen zurück zu ihrer Wohnung kam. Die beiden Frauen sind derzeit auf freiem Fuß, die Polizei ermittelt gegen sie.