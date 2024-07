Großkontrolle Heilbronn: Drogen, nicht angeschnallte Kinder und eine Waffe

Hunderte Autos hat die Polizei Heilbronn am Mittwoch kontrolliert. Einige Fahrer waren unter dem Einfluss von Drogen unterwegs, auch eine Waffe wurde gefunden.

In der Heilbronner Neckartalstraße hat die Polizei am Mittwoch von 15 bis 22 Uhr Hunderte Autos kontrolliert. Es ging zum Beginn der Sommerferien um die technische Sicherheit, aber auch um Drogen und Alkohol am Steuer. Vor allem Cannabis war ein größeres Thema. Ein Fahrer musste deshalb, schon bevor die Kontrolle eigentlich losging, sein Auto stehen lassen.

15 Fahrer unter Drogeneinfluss oder betrunken

Den ersten "Treffer" landeten die Beamtinnen und Beamten aber noch bevor die Großkontrolle eigentlich losging. Ein junger Fahrer wurde von einer Streife, die auf dem Weg zur Großkontrolle war, angehalten. Der Test war positiv auf THC, den Wirkstoff von Cannabis.

Insgesamt waren es zwölf Fahrer, bei denen der Urintest positiv auf Cannabis anschlug, sie mussten dann auch gleich Blutproben abgeben, ein Bereitschaftsarzt war extra dafür vor Ort. Polizeisprecher Manuel Unser geht davon aus, dass viele Konsumenten nicht einschätzen können, wie lange es dauert, bis sich die Droge abgebaut hat und sie wieder fahren dürfen.

So betrunken, dass der Führerschein weg ist

Insgesamt waren es 15 Fahrer, die berauscht unterwegs waren. Ein Mann soll der Polizei zufolge so betrunken gewesen sein, dass er noch an Ort und Stelle den Führerschein abgeben musste.

Auch ein Verstoß gegen das Waffengesetz wurde festgestellt, um was für eine Waffe es sich da allerdings genau handelt, konnte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagvormittag nicht genau beantworten.

Bei der Großkontrolle waren insgesamt 37 Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn und der Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Sicher in die Sommerferien

Doch nicht nur auf Drogen wurde kontrolliert. Zum Beginn der Sommerferien ist natürlich auch die Sicherheit der Fahrzeuge nochmal besonders wichtig. Und da seien es Jahr für Jahr die selben Beanstandungen, so Manuel Unser. So waren auch diesmal in acht Autos die Kinder nicht richtig angeschnallt, die Ladung wurde nicht richtig gesichert oder die Reifen waren zu stark abgefahren. Bei sechs Autos waren diese Mängel so gravierend, dass sie nicht weiterfahren durften.

Dabei könne man zum Beispiel Wohnmobile recht einfach bei Wertstoffhöfen wiegen lassen. Kinder sollten - auch wenn sie quengeln oder schlafen wollen - immer angeschnallt bleiben. Lieber eine Pause mehr einlegen, rät die Polizei. Auch sollten genügend Getränke und Essen mit an Board sein, falls es bei den heißen Temperaturen zu längeren Staus komme.