Am Donnerstag wird Bundesminister Cem Özdemir (Grüne) offiziell Ehrenbürger von Bad Urach. Über Telegram haben sich "Querdenker" aus Stuttgart angekündigt.

Bad Urach (Kreis Reutlingen) würdigt am Donnerstag Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und erklärt ihn zum Ehrenbürger der Stadt. Das hat der Gemeinderat schon vor mehreren Monaten mit knapper Mehrheit beschlossen. In der Festhalle soll es ab 19 Uhr einen Festakt geben.

Stuttgarter "Querdenker" wollen in Bad Urach mobil machen

Für den Festakt in Bad Urach haben sich über den Messenger-Dienst Telegram auch Leute aus der "Querdenker"-Szene angekündigt. Man wolle "dem BAUERN-MÖRDER zu seiner 'AUSZEICHNUNG' gratulieren", heißt es auf Telegram.

In der "Querdenker"-Szene gelten viele Politikerinnen und Politiker als ein zentrales Feindbild - insbesondere die Grünen. Der Telegram-Kanal aus Stuttgart ist in der Vergangenheit regelmäßig mit radikalen Äußerungen aufgefallen. Laut dem Zeitungsverlag Waiblingen war er unter anderem auch an der Mobilisierung zum später eskalierten Protest gegen den Politischen Aschermittwoch in Biberach beteiligt.

Wie die Stadt Bad Urach dem SWR mitteilte, sorgen städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort für Sicherheit. Beim Einlass gibt es eine enge Absprache mit dem Polizeirevier Bad Urach.

Özdemir: Eng mit Bad Urach verbunden

Der Grünen-Politiker hat eine enge Verbindung zu dem Ort. 1965 wurde Özdemir in Bad Urach geboren, ist im Zentrum der Stadt aufgewachsen und kommt beispielsweise zum traditionellen Schäferlauf immer wieder zurück in seine Heimatstadt.

Özdemirs Eltern waren Anfang der 1960er-Jahre als Gastarbeiter aus der Türkei eingewandert und hatten sich erst in Deutschland kennengelernt. Özdemir ist in Bad Urach als Einzelkind aufgewachsen, ging dort zur Schule und machte seine Mittlere Reife.

Erinnerungstour durch die Heimat

Vor seiner Auszeichnung zum Ehrenbürger ist Özdemir am Donnerstag in der Heimat auf Spurensuche gegangen. Unter anderem ist er auch zum Verein "Freies Kinderhaus" nach Reutlingen gekommen. Dort hat Özdemir seine Ausbildung zum Erzieher abgeschlossen. Am Donnerstag war er wieder vor Ort und hat den Kindern vorgelesen.

Weitere Haltestellen: Der Kindergarten "Grünes Herz" und die Geschwister-Scholl-Realschule in Bad Urach. Dort hat der spätere Bundesminister vor Jahrzehnten seine ersten Bildungsschritte getan. Mittlerweile strebt Özdemir an, neuer Ministerpräsident zu werden. Vor Kurzem hat er bekannt gegeben, bei der Landtagswahl 2026 antreten zu wollen.