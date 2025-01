Am Landgericht Hechingen hat der Prozess um eine Brandserie in Geislingen im Zollernalbkreis begonnen. Mehrere Scheunen wurden im vergangenen Sommer in Brand gesteckt.

Mit Fußfesseln, in Jeans und grauem Kapuzenpullover ist der Angeklagte am Montagmorgen im Gerichtssaal im Hechinger Landgericht erschienen. Er wirkte ruhig und gefasst. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 29 Jahre alten Mann vor, mehrere Scheunen angezündet zu haben. Er soll für insgesamt fünf Brände verantwortlich sein. Brandserie hat Geislinger verunsichert Fast der gesamte Zuschauerraum im Hechinger Landgericht war gefüllt. Viele wollen wissen, was hinter der Serie von Bränden im Juni und Juli vergangenes Jahr steckt. Wochenlang hatten die Feuer die Geislinger und die örtliche Feuerwehr in Atem gehalten. Am ersten Prozesstag wurde die Anklage verlesen. Es wird deutlich: Es ist eine ganze Liste an Straftaten, für die die Staatsanwaltschaft den 29-jährigen Geislinger verantwortlich macht. Fünf Brände soll er gelegt haben. Unter anderem brannte eine Scheune komplett ab, in der Rinder untergebracht waren. Die Tiere konnten aber flüchten. Ein weiteres Gebäude, in dem landwirtschaftlichen Maschinen abgestellt waren, brannte ebenfalls vollständig ab. Insgesamt entstand ein Schaden von mehr als einer halben Million Euro. Angeklagter sitzt in Untersuchungshaft Gefasst wurde der Mann, weil er laut Anklage mehrfach zu einer Lagerhalle zurückkehrte und versuchte, diese anzuzünden. Da die Halle aber inzwischen überwacht wurde, konnten die Ermittler den Mann noch am selben Tag festnehmen. Seit einem halben Jahr sitzt er nun in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind bis Anfang März weitere Verhandlungstage angesetzt.