Seit Anfang Juni haben in Geislingen (Zollernalbkreis) fünf Scheunen gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Jetzt hat sie einen Verdächtigen festgenommen.

Die Polizei hat in der Nacht am Dienstag einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Der Mann soll in Geislingen (Zollernalbkreis) mehrere Scheunen in Brand gesetzt haben.

Die Polizei wurde in der Nacht alarmiert, weil die Fassade einer Scheune in Geislingen brannte. Laut Mitteilung hat es am selben Gebäude vor Kurzem schon einmal ein Feuer gegeben: Anfang Juli seien dort mehrere Paletten angezündet worden. Insgesamt hat es in den vergangenen Wochen fünf Mal in der Stadt gebrannt.

Verdächtiger aus Geislingen in U-Haft

Am Dienstag hat die Polizei einen 28-Jährigen nun festgenommen. Der Mann aus Geislingen war den Beamten schon bei den vorherigen Bränden aufgefallen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung hat die Polizei jetzt Beweise gefunden. Der Mann wurde noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt und sitzt in Untersuchungshaft. Laut Polizei äußert er sich nicht zu den Vorwürfen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Brandserie hält Geislingen in Atem

Seit Anfang Juni haben in Geislingen fünf Scheunen gebrannt. Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass es sich bei allen Fällen um Brandstiftung handelt. Sie schätzt den Schaden auf insgesamt mehrere 100.000 Euro.

Die Brandserie hat die Menschen in Geislingen verunsichert. Um sie zu beruhigen, hat die Stadt Ende Juni beschlossen, die Straßenlaternen zukünftig die ganze Nacht durch brennen zu lassen.