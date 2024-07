per Mail teilen

Hat er seinen Stiefsohn mit einer Gabel angegriffen und aus dem Fenster gestoßen? Die Staatsanwaltschaft Hechingen verdächtigt einen 39-jährigen Mann aus Balingen des versuchten Totschlags.

Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat einen 39-jährigen Mann aus Balingen (Zollernalbkreis) wegen Verdachts auf versuchten Totschlag und schwere Körperverletzung angeklagt. Der Mann sitzt seit März in Untersuchungshaft. Er bestreitet die Taten laut Staatsanwaltschaft. In einer Mitteilung weist sie darauf hin, dass der Mann als "unschuldig zu gelten hat", solange ihm eine Schuld nicht nachgewiesen worden sei. Der Fall wird am Landgericht Hechingen verhandelt.

Schwere Vorwürfe gegen Stiefvater aus Balingen

Die Vorwürfe wiegen schwer: Der 39-Jährige wird verdächtigt, dass er im März seinen 16-jährigen Stiefsohn in der gemeinsamen Wohnung in Balingen töten wollte. Nach einem Streit soll er den Jugendlichen mit einer Fleischgabel angegriffen haben. Dreimal soll er im Kopf- und Halsbereich zugestochen haben. Eine Nachbarin und die Mutter des 16-Jährigen sollen nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Stiche abgemildert haben, indem sie die Hand des Mannes umklammerten. Der 16-Jährige habe so nur leichte Verletzungen erlitten.

Nach Angriff mit Fleischgabel Sturz aus dem Fenster

Nachdem sich die Situation wohl zwischenzeitlich beruhigt hatte, soll der Angeschuldigte in das Zimmer seines Stiefsohnes gegangen sein und diesen aus dem Fenster gestoßen haben. Der Jugendliche stürzte mehr als sechs Meter in die Tiefe. Er zog sich laut Staatsanwaltschaft mehrere Verletzungen zu. Wann der Fall am Landgericht Hechingen verhandelt wird, ist noch nicht bekannt.