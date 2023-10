per Mail teilen

Die Künstlerin aus Haigerloch (Zollernalbkreis) hat in Beuron (Kreis Sigmaringen) einen "Lost Place" gekauft. In einem ehemaligen Pilgerheim soll ein neues Museum entstehen.

Eine verlassene Unterkunft im Donautal hat es der Textilkünstlerin Alraune Siebert aus Haigerloch (Zollernalbkreis) angetan. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie das Gregoriushaus gekauft, das zuletzt dem Benediktinerorden gehörte. Das ehemalige Pilgerheim will die Künstlerin in ein Museum verwandeln.

Künstlerin sucht neue Abenteuer in Beuron

Nach zehn Jahren wechselnder Ausstellungen hat das Künstlerehepaar beschlossen, sein Privatmuseum im "Schwanen" am Haigerlocher Marktplatz aufzugeben. Alraune und Hans Siebert wollen nun im Donautal "ein neues Abenteuer" beginnen. Das ehemalige Pilgerheim sei wunderschön, aber auch heruntergekommen und "total vermüllt", so Alraune Siebert. Für sie sei es ein magischer Ort.

Im Gregoriushaus haben sich viele ausgediente Möbel angesammelt Pressestelle Privatmuseum Alraune im Schwanen

Entrümpelung nimmt viel Zeit in Anspruch

Bis die Künstlerin mit ihren außergewöhnlichen Textilwerken ins neue Domizil mit 50 Zimmern einziehen kann, muss es ordentlich entrümpelt werden. In den Fluren und Zimmern stehen noch Tische, Stühle, Schränke und Sofas. Dazwischen viel unappetitlicher Müll: verschimmelte Klamotten, halbleere Marmeladengläser. Bis alles aufgeräumt sei, werden noch einige Monate vergehen, sagte Alraune Siebert dem SWR. Im Keller würden noch säckeweise verschimmelte Klamotten lagern. Das Gregoriushaus sei zuletzt untervermietet worden und habe vor allem als Abstellkammer gedient.

Viel Sperrmüll hat sich auch im Innenhof des Gregoriushauses angesammelt Pressestelle Privatmuseum Alraune im Schwanen

Stuckdecken und Kronleuchter

Das Haus wurde 1900 als Herberge für die vielen Pilger erbaut. In dieser Zeit kamen sie laut Hans Siebert scharenweise über den damals neu angelegten Bahnhof im Südosten Beurons ins Kloster.Täglich seien hunderte Gläubige in Pilgerzügen in Beuron angekommen. Die neuen Besitzer sind stolz, dass das Gregoriushaus auch auf den Seiten der Landesdenkmalpflege erwähnt wird.