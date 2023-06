In Meßstetten (Zollernalbkreis) ist ein Fünfjähriger unter einem Auto eingeklemmt worden. Er wurde schwer verletzt. Der Autofahrer hatte Alkohol getrunken.

Der Unfall geschah in einem Wohngebiet in Meßstetten. Dort war der Junge nach Angaben der Polizei am Dienstag auf seinem Fahrrad unterwegs, als er von einem Auto frontal angefahren wurde. Er wurde unter dem Wagen eingeklemmt. Weil er sich nicht befreien konnte, mussten mehrere Passanten das Auto anheben, so die Polizei. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist derzeit noch unklar.

Autofahrer war nicht nüchtern

Ein Alkoholtest bei dem 62-jährigen Autofahrer zeigte fast ein Promille. Er musste seinen Führerschein abgeben. Die Polizei verwies in ihrer Mitteilung auch auf die besondere Vorsichtspflicht gegenüber Kindern im Straßenverkehr. Autofahrer müssen insbesondere in Wohngebieten so langsam fahren, dass Kinder nicht gefährdet werden.