Eine 84-jährige Frau ist am Freitagnachmittag an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben. Sie war in Albstadt-Ebingen zu Fuß unterwegs und wurde dort von einem Auto erfasst.

Die 84 Jahre alte Fußgängerin, die bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) schwer verletzt wurde, ist tot. Sie erlag laut einer Mitteilung der Polizei am Freitag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Beim Überqueren der Straße von Auto erfasst Die 84-Jährige wollte am Donnerstag gegen kurz nach 15 Uhr mit ihrem Rollator eine Straße überqueren. Dabei wurde sie von einer 76-jährigen Frau mit dem Auto erfasst. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die schwer verletzte Fußgängerin mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Dort starb sie am Folgetag. Die Autofahrerin erlitt nach Polizei-Angaben einen Schock. Zeugen gesucht nach Unfall in Albstadt Die Polizei sucht Zeugen, um den genauen Unfallhergang und die Schuldfrage zu klären. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 bei der Verkehrspolizei in Balingen zu melden. Die Ermittlungen dauern noch an.