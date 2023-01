Rottenburg-Dettingen: Fahrer wird von rollendem Bus eingeklemmt und stirbt

per Mail teilen

In Dettingen (Kreis Tübingen) ist ein 68-jähriger Busfahrer nach einem Fasnetsumzug tödlich verunglückt. Er war von zwei mit Narrenzünften besetzten Bussen eingeklemmt worden.

In Rottenburg-Dettingen (Kreis Tübingen) ist am Sonntag der Fahrer eines Busses von diesem eingeklemmt worden und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 68-Jährige eine Fehlfunktion der Bustür beheben, weshalb er aus dem Bus ausstieg. Als dieser auf dem abschüssigen Gelände langsam losrollte, versuchte der Mann zurück zum Einstieg zu gelangen. Dabei wurde er zwischen dem rollen Bus und einem weiteren Bus eingeklemmt, der gerade quer vorbeifahren wollte. Der Mann wurde schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle.

Beide Busse auf dem Rückweg von Fasnetsveranstaltung

Wie genau es zu dem Unfall kam und warum der Bus plötzlich los gerollt war, ist noch unklar. Laut Polizei waren beide Busse voll besetzt mit Narrenzünften aus Mössingen und Ofterdingen. Zuvor hatte es in Dettingen (Kreis Tübingen) den traditionellen Fasnetsumzug gegeben. Es wurden mehrere Notfallseelsorger durch die Rettungsdienste eingesetzt. Die Feuerwehren Rottenburg und Dettingen waren mit neun Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften im Einsatz.

Narrenzuft Dettingen geschockt

Auf Instragram schrieb die Narrenzuft Dettingen: "Die Narrenzuft Dettingen ist tief erschüttert über den tragischen Unfall, der sich am Abend nach dem Umzug ereignet hat. In Gedanken sind wir bei der Familie sowie den Angehörigen des Verunglückten."