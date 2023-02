per Mail teilen

Ein Toter und ein Schwerverletzter - auf der B28 bei Metzingen ereignete sich ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Beifahrer starb.

Auf der B28 bei Metzingen (Kreis Reutlingen) ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Toten gekommen. Ein 20-jähriger Fahrer eines Kleinwagens übersah dabei laut Polizei einen Lkw, der wegen einer Panne auf einem Verzögerungsstreifen in Richtung Eningen stand. Durch den Zusammenprall mit dem Lastwagen wurde sein 18-jähriger Beifahrer so schwer verletzt, dass dieser noch vor Ort seinen Verletzungen erlag.

Lkw-Fahrer und sein Beifahrer erleiden Schock

Der 20-jährige Fahrer musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer und sein Beifahrer erlitten einen Schock. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 25.000 Euro.