Kopf-an-Kopf-Rennen bei OB-Stichwahl in Rottweil

Am Sonntag wählen die Menschen in Rottweil einen neuen Oberbürgermeister. Im ersten Wahlgang hatte keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit erreicht.

Die Oberbürgermeisterwahl in der ältesten Stadt Baden-Württembergs geht am Sonntag in die zweite Runde. Beim ersten Wahlgang hatte Rottweils amtierender Bürgermeister Christian Ruf (CDU) mit rund 40 Prozent die meisten Stimmen bekommen. Der parteilose Simon Busch, Geschäftsführer der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen, lag mit rund 38 Prozent der Stimmen fast gleichauf.

Weitere Kandidaten waren der hauptamtliche Bezirksvorsteher von Stuttgart-Vaihingen, Kai Jehle-Mungenast (CDU), und der Tuttlinger Rechtsanwalt Joachim Bloch (AfD). Die Wahlbeteiligung der Bürgerinnen und Bürger lag bei rund 44,5 Prozent.

Amtierender OB steht nicht noch einmal zur Wahl

Der gebürtige Rottweiler und derzeitige Oberbürgermeister Ralf Broß (parteilos), der seit 2009 das OB-Amt inne hat, ist nicht erneut zur Wahl angetreten. Er wird von November an neues geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetags Baden-Württemberg.