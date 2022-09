Kein Kandidat mit Mehrheit bei OB-Wahl in Rottweil

per Mail teilen

Am Sonntag gaben die Menschen bei der OB-Wahl in Rottweil ihre Stimme ab - doch keiner der Kandidaten erhielt eine absolute Mehrheit. Nun soll es einen zweiten Wahlgang geben.

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Baden-Württembergs ältester Stadt Rottweil hat keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erringen können. Nach vorläufigen Ergebnissen vom Sonntag lagen der Geschäftsführer der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen, Simon Busch (parteilos), und Rottweils amtierender Bürgermeister Christian Ruf fast gleichauf. Busch stand bei rund 38 Prozent, Ruf bei 40 Prozent. Damit wird es am 16. Oktober einen zweiten Wahlgang geben.

Wahlbeteiligung in Rottweil bei 44,5 Prozent

Die Wahlbeteiligung lag bei rund 44,5 Prozent - von knapp 19.500 Menschen gaben 8.700 ihre Stimme ab. Die Neuwahl wurde nötig, weil Amtsinhaber Ralf Broß von November an den Posten des geschäftsführenden Vorstandsmitglieds beim Städtetag übernimmt.

Weitere Kandidaten waren der hauptamtliche Bezirksvorsteher von Stuttgart-Vaihingen, Kai Jehle-Mungenast (CDU), und der Tuttlinger Rechtsanwalt Joachim Bloch (AfD).