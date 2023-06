Was wünschen sich Menschen mit MS und wie gefährlich ist Motorradfahren?

Betroffene machen am Welt-MS-Tag auf Multiple Sklerose aufmerksam und im Schwarzwald passiert ein tödlicher Motorradunfall. Das sind die Themen der Woche für die Region Südbaden.

Hallo, ich bin Katharina Seeburger, Reporterin im SWR-Studio Freiburg und in Lörrach. Heute schaue ich mit euch auf das, was diese Woche in unserer Region so los war:

Plötzlich fühlt sich eine heiße Herdplatte kalt an. Vor den Augen tanzen schwarze Punkte. Gehen fällt schwer, weil der Boden sich wackelig anfühlt. Diese Symptome der Autoimmunkrankheit "Multiple Sklerose", kurz: MS, habe ich am Dienstag, dem Welt-MS-Tag, nachempfunden. Denn da stand in Grenzach-Wyhlen (Kreis Lörrach) der "MS Roadshowbus", ein umgebauter Linienbus mit verschiedenen Stationen, die die Symptome von MS erlebbar machen sollen. Ganz ehrlich: Diese Symptome zu erleben, hat mich erschreckt.

Was ich mit dem Verlassen des Busses wieder losgeworden bin, das erleben in Deutschland jeden Tag mehr als 200.000 Menschen, die an MS erkrankt sind. Am Welt-MS-Tag haben sie auf ihre Krankheit und ihre Situation aufmerksam gemacht.

Auch meine Kollegin Jasmin Bergmann war im MS Roadshowbus unterwegs:

Mein Besuch im MS Roadshowbus hat mich nachdenklich gemacht. Ich habe mich gefragt, wie das Umfeld Menschen mit MS am besten helfen kann. Dafür habe ich bei der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) angerufen. Die vertritt die Belange von Menschen mit MS und deren Angehörigen.

MS - Die Krankheit der 1.000 Gesichter Was ist MS? Multiple Sklerose, kurz MS, zählt zu den Autoimmunerkrankungen und ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Im Gehirn und im Rückenmark treten Entzündungen auf, weshalb Reize nicht mehr richtig weitergeleitet und verarbeitet werden. Durch die Entzündungen wird Nervengewebe zerstört. Als Auslöser von MS gilt bisher eine Fehlsteuerung im Immunsystem. Welche Symptome hat Multiple Sklerose? Die Symptome von MS sind oft sehr unterschiedlich, weshalb MS auch als "Krankheit der 1.000 Gesichter" bezeichnet wird. Oft haben MS-Patientinnen und -Patienten Störungen beim Sehen, der Koordination und beim Gehen. Auch leiden viele an extremer Müdigkeit, der sogenannten Fatigue oder haben Schwierigkeiten beim Sprechen oder Schlucken. Wer erkrankt an MS? Frauen sind häufiger von MS betroffen als Männer. Die ersten Symptome treten oft zwischen 20 und 40 Jahren auf. Rund 200.000 Menschen sind in Deutschland an MS erkrankt. Ist MS heilbar? Bislang ist die Krankheit nicht heilbar. Es gibt aber Therapien, die bei akuten Schüben helfen oder Symptome behandeln.

Mir wurde dort erklärt, dass es Patientinnen und Patienten oft schwer fällt, Familie und Freunde über ihre Krankheit zu informieren. Vor allem, wenn sie selbst noch nicht wissen, was die Krankheit für sie bedeutet. Die DMSG empfiehlt Familien und Freunden daher, Offenheit zu signalisieren und das Gespräch anzubieten.

Gleichzeitig solle man Menschen mit MS aber auch nicht mit Hilfsangeboten "überschütten". "Menschen mit der Erkrankung berichten auch, dass es sie schnell überfordert hat, zu viel Hilfe angeboten bekommen zu haben", heißt es von der DMSG.

Über das Einfühlen in Symptome von MS berichtete SWR4 Baden-Württemberg am 31. Mai 2023.

Seit im März die Motorradsaison begonnen hat, passieren auch wieder mehr Motorradunfälle als im Winter. Ich hatte zuletzt das Gefühl, dass es dieses Jahr schon richtig viele Motorradunfälle bei uns im Schwarzwald gab. Mehr als in den Jahren zuvor. Vor allem, wenn so schwere Unfälle passieren wie am Pfingstwochenende in Gutach im Ortenaukreis. Ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin sind dabei ums Leben gekommen.

Die Motorradsaison geht in etwa von März bis Oktober. picture alliance/dpa | Moritz Frankenberg

Doch stimmt mein Gefühl, oder ist das nur ein Eindruck, der durch unsere Berichterstattung entsteht? Aus dem Polizeipräsidium Freiburg heißt es, dass es im Moment nicht häufiger kracht als sonst. In den vergangenen Jahren seien sogar immer weniger Unfälle passiert. Auch die Zahl der schweren Unfälle ist zurückgegangen. Gleichzeitig seien immer mehr Motorräder zugelassen worden.

Ein Blick auf die Zahlen vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg zeigt: Die Unfallzahlen mit Krafträdern haben sich seit 1995 nicht groß verändert. Lediglich während der Corona-Pandemie sind die Unfallzahlen etwas zurückgegangen und im vergangenen Jahr dann wieder angestiegen:

Trotzdem ist das Unfallrisiko mit dem Motorrad laut ADAC viermal höher als für andere Verkehrsteilnehmer. Gleichzeitig kommen seit dem Jahr 2000 immer weniger Bikerinnen und Biker bei Unfällen ums Leben, wie es von dem Autoclub weiter heißt. Auch werden immer weniger schwer verletzt.

Trotzdem: Jeder Unfall ist einer zu viel. Wie also kann Motorradfahren noch sicherer werden? Hier hat der ADAC einige Tipps - und zwar für alle, ob mit dem Motorrad oder mit dem Auto unterwegs. Bikerinnen und Bikern empfiehlt der ADAC, passende Schutzkleidung zu tragen, regelmäßig Fahrsicherheitstrainings zu machen und die Sicherheit des Motorrads zu checken.

Wer im Auto sitzt, soll laut ADAC vorausschauend und defensiv fahren und immer daran denken: Ein Motorrad kann sehr schnell beschleunigen. Gerade auf Landstraßen sollte man daher lieber einmal mehr checken, ob ein Motorrad in der Nähe ist.

Auch die Technik kann beim Motorradfahren schützen. Was genau der ADAC hier vorschlägt, könnt ihr im Interview mit ADAC-Pressesprecher Julian Häußler hören:

Über den Motorradunfall in Gutach (Ortenaukreis) hat SWR Aktuell Baden-Württemberg am 28. Mai 2023 berichtet.

Apropos Sicherheit im Straßenverkehr. Einem 16-jährigen E-Scooter-Fahrer ist am Montag ein 72-jähriger Fußgänger zum Verhängnis geworden. Oder besser gesagt: dessen Faust. Aber von vorne:

Der Jugendliche war am späten Abend mit dem E-Scooter auf einem Gehweg in Lörrach unterwegs. Laut Polizei fühlte sich der 72-Jährige davon gestört - und soll deshalb dem 16-Jährigen einen Faustschlag versetzt haben. Der Teenager sei dadurch von seinem E-Scooter gestürzt. Ob die beiden sich vorher noch gestritten hatten, ist den Ermittlern nicht bekannt. Der 16-Jährige wurde verletzt, laut Polizei aber nicht so schwer.

Klar ist für mich: Einen Teenie vom E-Scooter zu boxen, das geht natürlich gar nicht! Aber dass der Senior anscheinend vom E-Scooter genervt war, kann ich verstehen. Denn immer wieder stehen sie im Weg oder landen haufenweise in Flüssen. Aber gleichzeitig sind sie eben bei vielen beliebt, und die Flitzer können auch nachhaltig sein.

Es kommt laut Polizei immer wieder vor, dass E-Scooter auf dem Gehweg oder in Fußgängerzonen unterwegs sind. Außerdem sind sich viele Fahrerinnen und Fahrer oft nicht bewusst, dass bezüglich Alkohol bei E-Scootern die gleichen Regeln gelten wie beim Autofahren. In der Probezeit und unter 21 Jahren gilt hier eine 0,0 Promillegrenze.

Also keine gute Idee, nach dem Feiern mit dem E-Scooter heim zu düsen - ob auf dem Gehweg oder auf der Straße.

In den SWR4-Regionalnachrichten haben wir darüber am 30. Mai 2023 berichtet.

