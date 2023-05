Zum Welt-MS-Tag konnten Interessierte in Grenzach-Wyhlen (Kreis Lörrach) Symptome von MS nachempfinden. In Deutschland sind rund 200.000 Menschen an Multipler Sklerose erkrankt.

