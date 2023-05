per Mail teilen

Ein Autofahrer hat am Sonntag bei Mühlenbach (Ortenaukreis) beim Überholen ein entgegenkommendes Motorrad gerammt. Der Motorradfahrer und seine Mitfahrerin kamen ums Leben.

Beim Frontalzusammenstoß mit einem Auto sind am Sonntag im Schwarzwald ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin ums Leben gekommen. Nach Auskunft der Polizei war das Auto beim Überholen eines anderen Fahrzeugs in einer langgezogenen Rechtskurve frontal mit dem Motorrad kollidiert. Der 33-jährige Biker und seine 32 Jahre alte Mitfahrerin starben am Unfallort.

Autofahrer erleidet Schock - Straße mehrere Stunden gesperrt

Der 45-jährige Autofahrer erlitt einen Schock. Ein großes Aufgebot an Polizei- und Rettungskräften war im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber kam. Die Landstraße L107 nahe Mühlenbach (Ortenaukreis) war für mehrere Stunden voll gesperrt.