Servus, ich bin Katharina Seeburger, Reporterin im SWR-Studio Freiburg und in Lörrach. Was war diese Woche so los, zwischen Offenburg, Freiburg und dem Dreiland? Ich nehme euch mit:

Da liegt man nachts seelenruhig im Bett und schläft und wird plötzlich von einem Knall aus dem Schlaf gerissen. Das Gebäude nebenan brennt. Das wünscht man wirklich niemandem, ist aber leider Anfang der Woche Bewohnern eines Bauernhauses in Kehl-Neumühl im Ortenaukreis passiert. Niemand wurde verletzt, die Feuerwehr konnte mit einem Großaufgebot das Wohnhaus retten. Der Sachschaden liegt bei rund 350.000 Euro.

Doch das ist nicht alles: Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und geht sogar von einer ganzen Serie aus. Denn in Kehl-Neumühl hat es in der vergangenen Woche mehrmals gebrannt: zwei Fahrzeuge, eine Terrassenüberdachung und ein Wohnhaus.

Bei der Vorstellung, dass in Kehl-Neumühl wirklich jemand mit Absicht die Brände gelegt haben könnte, frage ich mich: Warum will jemand absichtlich Menschen, Tiere und die Natur in Gefahr bringen? Was geht in Brandstiftern vor? Die Fragen hat mir Michaela Schätz beantwortet. Sie ist klinische Psychologin, hat sich auf Brandstiftung spezialisiert und arbeitet auch mit Brandstiftern, die im Gefängnis sitzen.

Was treibt Brandstifter an?

Eine klassische Störung "Pyromanie" gibt es laut Michaela Schätz nicht. Aber es gibt Tätergruppen mit bestimmten Merkmalen. Sehr oft sind Brandstifter männlich, jung und bei der Tat alkoholisiert. Die Motivlage ist erstmal ähnlich wie bei anderen Delikten: Rache, Wut, Langeweile, Vandalismus. Bei Brandstiftern kommt dann noch die Freude am Feuer und die Aufmerksamkeit durch die Brände hinzu. Und: Für viele ist das Feuer wie eine Art Ventil, wenn sie ein Problem haben.

Denn: "Häufig haben Brandstifter eine Persönlichkeitsstörung, eine Intelligenzminderung oder andere hirnorganische Auffälligkeiten", sagt Michaela Schätz. Auch haben viele ein gestörtes Sozialverhalten: Sie haben Probleme Freundschaften oder Beziehungen zu führen und Schwierigkeiten, Konflikte zu lösen.

Feuer schafft innere Entlastung

Michaela Schätz sagt: Den meisten Brandstiftern ist nicht bewusst, dass sie mit dem Feuer Sicherheit und Leben von Menschen gefährden und einen hohen finanziellen Schaden anrichten können. Es geht den meisten Tätern darum, innere Entlastung zu finden, wenn sie ein Problem haben. Vor allem Serienbrandstifter haben laut Michaela Schätz sehr früh die Erfahrung gemacht, dass es sie innerlich erleichtert, Feuer zu legen, Brände oder die Aufregung beim Löschen zu beobachten.

Als ich am Dienstag die Polizeimeldung gelesen habe, hab ich erstmal meinen Augen nicht getraut: Am vergangenen Wochenende ist ein 19-Jähriger an einem Baugerüst am Freiburger Münster hochgeklettert und aus zehn Metern Höhe abgestürzt. Er hat sich schwer verletzt.

Warum der Mann am Baugerüst des Münsters hochgeklettert ist, weiß die Polizei immer noch nicht. Es soll aber kein Suizidversuch gewesen sein, Alkohol sei auch nicht im Spiel gewesen. Nach wie vor liegt der Mann laut Polizei im Krankenhaus, ist aber mittlerweile auf dem Weg der Besserung.

Aussicht genießen in und um Freiburg

Bevor ihr euch jetzt denkt: "Boah, vom Freiburger Münster hat man bestimmt einen coolen Ausblick bei Nacht!" Halt. Stopp. Ich hab mich mal bei meinen Kolleginnen und Kollegen umgehört, wo sie in Freiburg am liebsten die Aussicht genießen. Hier ein paar Tipps, wo ihr das legal und sicher machen könnt:

Apropos top Aussichten - das Wetter diese Woche war der Hammer. Und am Wochenende soll es so weiter gehen, es soll sogar nochmal 30 Grad heiß werden. Passend zum Wetter haben einige Freibäder auch noch länger geöffnet. Etwa das Parkschwimmbad in Lörrach. Aber auch in den Gartenbädern in Basel, im Strandbad in Freiburg und im Kaiserstuhlbad in Ihringen kann noch einige Tage draußen geplantscht werden. Im Freizeitbad Stegermatt in Offenburg sogar bis Anfang Oktober.

Aber Schwimmen gehen ist nicht die einzige Möglichkeit, wie ihr euch abkühlen und diese Sommertage noch genießen könnt. Ich habe mich in der Lörracher Fußgängerzone umgehört. Da war alles dabei: Im Schwarzwald wandern oder an den Schluchsee fahren. Eine ältere Frau und ihr Mann haben sich Motorroller gekauft und wenn es ihnen zu heiß wird, drehen sie 'ne Runde.

Andere wiederum gönnen sich die volle Dröhnung und legen sich mit einem guten Buch in die Sonne - einfach richtige Sonnenanbeter. Und zum Abschluss gab es noch den - für mich - ultimativen Tipp: Ein Picknick bei Sonnenuntergang auf dem Tüllinger Berg zwischen Lörrach und Weil am Rhein. Mit Ausblick nach Frankreich und in die Schweiz. Na, wenn das kein tolles Wochenende wird?

