Wieder Brand in Kehl-Neumühl: Polizei prüft Zusammenhänge

In Kehl-Neumühl (Ortenaukreis) ist am Sonntag in einem landwirtschaftlich genutzten Gebäude ein Feuer ausgebrochen. Es gab in dem Ort zuletzt mehrere Vorfälle dieser Art.

Im Kehler Stadtteil Neumühl ist wieder ein Gebäude in Brand geraten. Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften aus der Umgebung sei dabei, das landwirtschaftlich genutzte Gebäude zu löschen, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Die in unmittelbarer Nähe verlaufende Bundesstraße 28 wurde für die Löscharbeiten zunächst gesperrt. Mehrere Anwohner hatten demnach zuvor einen Knall gehört und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Bewohner des nahegelegenen Bauernhauses konnten dieses verlassen. Laut Polizei gab es keine Verletzten. Die Feuerwehr versuche zu verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergreifen. Auf SWR-Anfrage hieß es, nach ersten Schätzungen sei ein Sachschaden von 200.000 Euro entstanden. Die Brandursache sei noch nicht geklärt. Zuletzt mehrere Brände in Kehl-Neumühl In Kehl-Neumühl war es in den vergangenen Tagen schon zu mehreren Bränden gekommen. "Diese Häufung ist auffällig", sagte ein Polizeisprecher. Man habe daher bereits vergangene Woche mit vermehrten Überprüfungen begonnen. Im Fokus der Ermittlungen stünden mögliche Zusammenhänge zwischen den Bränden sowie deren Ursachen. Zuletzt hatten in Kehl-Neumühl zwei Fahrzeuge, eine Pergola und ein Wohnhaus gebrannt.