Wegen Gleisbauarbeiten fahren bis einschließlich Freitag im Höllental keine Züge. Fahrgäste müssen in Kirchzarten und Titisee auf den Bus umsteigen. Wie funktioniert das?

Seit Montagvormittag heißt es auf der Höllentalstrecke zwischen Kirchzarten und Titisee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) wieder einmal: Nichts geht mehr oder eben nur mit dem Bus. Bis einschließlich Freitag fahren im Höllental keine Züge, weil die Deutsche Bahn AG dort an den Gleisen arbeitet und weil es auch nicht genügend einsatzbereite Züge gibt. Die stehen in der Werkstatt und müssen repariert werden. Also müssen Fahrgäste in Kirchzarten auf den Bus umsteigen.

SWR-Reporter Peter Steffe mit Moderator Robert Wolf im Gespräch über die Situation auf der Höllentalbahn:

Wo fährt der Bus in Kirchzarten ab?

Wo fährt in Kirchzarten der Ersatzbus ab? Das war bei vielen Fahrgästen am Montagvormittag die Meistgestellte Frage. Die Deutsche Bahn hatte lediglich an einer Haltestelle einen kleinen Aufkleber angebracht: Zehn auf zehn Zentimeter groß, in zwei Meter fünfzig Höhe - mit der Aufschrift "Ersatz". Für viele Menschen, die mit dem Bus in den Hochschwarzwald wollten, war das allerdings nicht zu erkennen. Sie irrten vor dem Bahnhof Kirchzarten umher, ohne genau zu wissen, wo der Bus abfährt. Erst Bahnmitarbeiter, die um Hilfe gebeten wurden, zeigten den Fahrgästen, wo die Busse abfahren. Nämlich: Vor dem Bahnhofsgebäude.

Anzeige der Abfahrtszeiten mangelhaft

Auch die Abfahrtszeiten der Pendelbusse waren an der Haltestelle in Kirchzarten am Montagvormittag nicht ersichtlich. Hier hatte die Deutsche Bahn AG im Vorfeld offenbar keine provisorischen Fahrpläne ausgehängt. Auch über die digitale Fahrplan-Auskunft der DB wurden die Fahrgäste nicht schlauer. Dort war zwar angegeben, dass es einen Busersatzverkehr gibt, allerdings stimmten die Fahrzeiten am Montagvormittag nicht mit den tatsächlichen Abfahrtszeiten überein. Dennoch hielt sich der Unmut der Fahrgäste darüber in Grenzen, viele nahmen es gelassen hin.

Hölltenalstrecke: Längere Fahrtzeit als mit dem Zug

Die Fahrtzeit zwischen Kirchzarten und Titisee beträgt im Moment rund eine halbe Stunde und ist damit länger als mit dem Zug. Dazu kommt: Auf der Höllentalstrecke lässt sich für die Busfahrer nicht abschätzen, wie lange die Fahrt tatsächlich dauern wird. Denn plötzlich auftretende Staus oder Unfälle können zu deutlichen Verspätungen führen. Die Busse jedenfalls waren am Montag den Tag über gut frequentiert - vor allem mit Menschen, die derzeit in Südbaden Urlaub machen oder einfach nur einen Tagesausflug in den Schwarzwald geplant hatten.

Hinweisschild in einem Bus, der zwischen Kirchzarten und Titisee pendelt, da die Höllentalbahn nicht fährt SWR Peter Steffe

Bauarbeiten auf der Höllentalbahn bis einschließlich Freitag

Die Gleisbauarbeiten der Deutschen Bahn AG auf der Höllentalstrecke dauern noch die ganze Woche über, bis einschließlich Freitag. Dann soll die Strecke wieder freigegeben werden. Bis dahin gibt es den Schienenersatzverkehr. Fazit: Wenn die Deutsche Bahn AG noch den Abfahrtsort der Busse am Bahnhof in Kirchzarten deutlicher kennzeichnet sowie die Abfahrtszeiten aushängt, dürfte das Umsteigen von Zug auf Bus in Kirchzarten kein Problem sein für die Fahrgäste.