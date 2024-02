per Mail teilen

Während im Tal schon die Vögel den nahenden Frühling zu verkünden scheinen, gibt es einige unverdrossene Ski- und Snowboard-Fans, die den Winter noch genießen wollen.

Immerhin ein bisschen Winter: Trotz milder Temperaturen am Tag und mangelndem Neuschnee haben am Wochenende Wintersportlerinnen und Wintersportler auf dem Feldberg im Hochschwarzwald ihre Schwünge ziehen können. Möglich gemacht hat es Schnee aus der Schneekanone. Geöffnet hatten zum Beispiel mehrere Lifte am Seebuck-Gipfel, die Zeigerbahn und die Grafenmatt-Lifte.

Die Bedingungen seien schon schlechter gewesen, hatte der Geschäftsführer der Feldbergbahnen, Julian Probst, dem SWR vor dem Wochenende gesagt. "Natürlich findet man jetzt keine wunderbare Winterwonderland-Landschaft vor, aber es rutscht noch."

Wintersportler am Feldberg machen das Beste aus dem Maschinenschnee

Skifahrer und Snowboarder nutzten das aus und genossen bei strahlendem Sonnenschein das verbliebene Weiß. "Bisschen wenig Schnee, aber zum Fahren perfekt", sagte eine Frau am Sonntag. "Könnte ein bisschen mehr Schnee haben, aber das Wetter ist natürlich traumhaft", meinte ein anderer Wintersportler.

Einlass am Sechser-Sessellift am Seebuck-Gipfel auf dem Feldberg. SWR

Der war mit seiner Sehnsucht nach frisch gefallenem Schnee nicht allein. "Neuschnee wäre natürlich schöner", sagte auch eine junge Frau. Auch am Notschrei am Schauinsland liefen der Schlepplift und das Förderband für den Wintersport-Nachwuchs, wenngleich der Hang im Nebel lag.

Die Pisten am Notschrei am Schauinsland lagen am Sonntag im Nebel. SWR

Viel Schnee im Schwarzwald Ende des Jahres, danach Regen und Wind

Für viele Liftbetreiber im Hochschwarzwald ist es wieder keine leichte Saison. Ende November hatte es in den Bergen bis runter nach Freiburg ordentlich geschneit. In den Wochen danach mussten allerdings viele Lifte wieder schließen, weil milde Temperaturen, Regen und Wind der Winterlandschaft den Garaus gemacht hatten. Auch die vergangene Saison war aus Sicht der Betreiber schwierig gewesen.

Die aktuelle Wintersaison läuft noch ein paar Wochen. Und erfahrungsgemäß kann es bis in den März hinein noch richtig kalt werden und schneien. "Der Winter ist auf keinen Fall vorbei", ist sich auch Julian Probst von den Feldbergbahnen sicher.

Der Wunsch: etwas Schnee über Fasnet

Die Hoffnungen ruhen jetzt erstmal auf der Fasnet ab dem 8. Februar, neben Weihnachten eine für den Umsatz besonders wichtige Zeit. "Da wären ein paar Zentimeter Schnee schön, damit es auch abseits der Piste wieder schön weiß wird", sagte Probst. Und auch nach Fasnet sei der Winter noch lang - das hofft Probst jedenfalls.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in den nächsten Tagen wolkiges Wetter mit milden Temperaturen in Baden-Württemberg. Erst am kommenden Donnerstag - dem Schmotzigen Donnerstag - bringt demnach eine Kaltfront von Nordwesten etwas Regen ins Land. Auch rechnet der DWD dann mit kälterer Luft. Von Schnee ist aktuell noch keine Rede.