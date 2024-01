Schwarzwald: Wintersport am Wochenende - auch ohne Neuschnee

Kühle Temperaturen und Sonne pur: Wintersportfans können sich am Wochenende im Schwarzwald auf zahlreiche Pisten, gespurte Loipen und Rodelhänge freuen.

Alpine Skifahrer kommen vor allem am Feldberg auf ihre Kosten: Dort sind ab Samstag 13 von 17 Liften und Bahnen in Betrieb. Auch die Wiesenquellabfahrt zur Herzogenhornbahn ist dank Beschneiung wieder befahrbar. Die Schneelage oben sei gut, sagt Feldbergbahnen-Geschäftsführer Julian Probst. Bei sonnigem Wetter sei die Alpensicht inklusive. Auch der Skilift am Notschrei ist in Betrieb sowie der Stübenwasenlift in Todtnauberg (Kreis Lörrach). Und rund um Titsee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) kommen Skibegeisterte an den Schneebergliften in Waldau auf ihre Kosten.

Die sechs Skilifte im Skigebiet Münstertal-Wieden müssen trotz gleichmäßiger Schneedecke geschlossen bleiben. Es hätte einfach nicht genug geschneit, sagt Geschäftsführer Ernst Boll. Damit die Pisten befahrbar sind, müssten 20 Zentimeter Schnee liegen, bisher seien es nur etwa 10 Zentimeter.

Ohne Beschneien geht nichts

Im Ortenaukreis an der Schwarzwaldhochstraße hat unter anderem der Skilift Seibelseckle geöffnet. Stellenweise liegt bis zu 25 Zentimeter Schnee auf der Piste. Seit Anfang der Woche konnten die Betreiber die Piste mit ihrer Beschneiungsanlage präparieren. Zur Verbesserung der Pistenverhältnisse läuft ein Teil der Beschneiungsanlage auch während des Skiliftbetriebs, solange es die Temperaturen zulassen.

Einige Loipen sind gespurt

Wer lieber auf die Langlaufski steigt, der kann am Wochenende aus verschiedenen Loipen im Schwarzwald wählen: Am Feldberg und rund um Todtnau sind mehrere Loipen gespurt. Am Notschrei liegen etwa 20 Zentimeter Schnee und die knapp 20 Kilometer der Stübenwasen-Loipe sind präpariert. Die anderen beiden sind wegen des wenigen Schnees leider aktuell nicht befahrbar, so die Betreiber. Ab Montag rechne man dort mit neuem Schnee. Auch in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) können Langläufer zwischen zwei gespurten Loipen wählen.

Dort, wo der Schnee nicht reicht, um die Pisten zu präparieren, können Wintersportfans auf den Winterwanderwegen oder an den Rodelhängen Spaß haben. Matthias Maier, Sprecher des Hochschwarzwald Tourismus, sagt dazu: "Das herrliche Wetter und die winterliche Aussicht kann man am Wochenende überall im Schwarzwald genießen."