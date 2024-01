Am kommenden Wochenende geht dem Winter-Hoch "Hannelore" mit seinen frostigen Temperaturen langsam die Puste aus und es wird schwächer.

Nachdem das Wetter im Dezember und über den Jahreswechsel mild und feucht war, liegt seit langem mal wieder eine ganze Woche mit Kälte hinter uns - was für unsere Breiten in der aktuellen Jahreszeit auch im Grunde völlig normal ist. Aber am kommenden Wochenende geht dem Winter-Hoch "Hannelore" mit seinen frostigen Temperaturen langsam die Puste aus und es wird schwächer. Somit kommen wieder Tiefdruckgebiete in unsere Nähe. "Mitte nächster Woche geht unsere 'Eiszeit' in Baden-Württemberg wahrscheinlich langsam, aber sicher zu Ende", sagt SWR-Wetterreporter Michael Kögel.

Am Wochenende bleibt es in BW kalt

In BW herrschen über das Wochenende noch einmal Minusgrade. In der Nacht auf Samstag breiten sich hochnebelartige Wolken und Nebel erneut aus. Lokal besteht Glättegefahr durch Reif oder gefrierenden Sprühregen, der aus dem Nebel fällt. Rund um den Schwarzwald bleibt es sternenklar. Es kühlt ab auf minus 3 bis minus 11 Grad.

Am Samstag liegen die Temperaturen tagsüber wieder bei maximal minus 3 bis plus 2 Grad, am Sonntag bei minus ein bis plus 3 Grad. Am Wochenende scheint vor allem vom Südschwarzwald bis zum Allgäu häufig die Sonne, ansonsten ist es überwiegend grau.

Das Wetter im SWR Sendegebiet

So wird das Wetter in Stuttgart

In der Nacht auf Samstag kühlt es ab auf minus 4 bis minus 6 Grad. Im Großraum Stuttgart bleibt es am Samstag überwiegend stark bewölkt bis bedeckt. Nach Süden hin lösen sich die Nebelfelder am ehesten auf und dann scheint vorübergehend die Sonne. Die Temperaturen steigen auf minus ein bis plus ein Grad.

So wird das Wetter in Karlsruhe

In der Nacht auf Samstag ist es in Karlsruhe oft bewölkt bei minus 4 bis minus 8 Grad. Am Samstag gibt es weiterhin insgesamt viele Wolken im Schwarzwald. Bei minus 3 bis plus 1 Grad bestehen gute Chancen auf Sonnenschein, am Sonntag sieht es ähnlich aus.

So wird das Wetter in Freiburg

Freitagnacht kühlt es in Freiburg ab auf minus 3 bis minus 11 Grad. Am Samstag können sich Nebelfelder in den Niederungen halten. Ansonsten ist das Wetter freundlich, häufig scheint die Sonne bei minus 3 bis plus 2 Grad. Am Sonntag ist es ähnlich und es ist trocken und kalt.

Allgemein wird es in Südbaden Höchstwerte zwischen minus 3 und plus 2 Grad geben, auf den Höhen scheint häufig die Sonne. Sonst gibt es einige Nebelfelder, die sich jedoch im Tagesverlauf auflösen. Der Wind ist nur sehr schwach und kommt aus südlichen Richtungen.

So wird das Wetter in Mannheim

In der Nacht von Freitag auf Samstag bildet sich Frost bei Temperaturen von minus 3 bis minus 5 Grad, örtlich gibt es etwas Nieselregen und es besteht Glättegefahr. Am Samstag bleibt es in Mannheim weiterhin meist grau und trüb bei minus 2 bis plus 2 Grad. Auch am Sonntag ist es bewölkt und es fällt hin und wieder etwas Schnee oder Schneeregen.

So wird das Wetter in Ulm

Freitagnacht bildet sich auch in der Region Ulm Frost bei minus 5 bis minus 7 Grad. Dabei ist es meist trüb durch Nebel und Hochnebel. Auch am Samstag gibt es einige Nebelfelder. Im Tagesverlauf setzt sich zum Teil die Sonne durch, es bleibt bei leichtem Dauerfrost - und am Sonntag sieht es ähnlich aus.

Im Nordosten des Landes, also in der Gegend von Bad Mergentheim und Aalen, sieht es am Samstag überwiegend grau aus. Vereinzelt ist gefrierender Sprühregen oder geringer Schneefall inklusive Glätte möglich, meist bleibt es jedoch trocken bei minus 2 bis plus ein Grad.

So wird das Wetter in Friedrichshafen

In der Nacht auf Samstag kühlt es ab auf minus 4 bis minus 10 Grad, oft mit klarem Himmel. Dann breiten sich in Friedrichshafen wieder Nebelfelder aus. Weil sie sich später auflösen, scheint am Samstag häufig die Sonne bei minus 2 bis 0 Grad. Am Sonntag ist es ähnlich: es ist trocken, teils sonnig und kalt.

So wird das Wetter in Oberschwaben

Rund um Alb und Allgäu sieht es am Samstag von lokalen, flachen Nebelfeldern abgesehen recht sonnig aus. Sonst ist der Nebel dicker und es kann einige Zeit dauern, ehe die Sonne durchkommt. Bis zum Nachmittag sind es minus 3 Grad bei zähem Nebel und um 0 Grad auf der Alb sowie bei längerem Sonnenschein.

So wird das Wetter in Heilbronn

In der Nacht auf Samstag ist es weiter trüb bei minus 3 bis minus 6 Grad, örtlich Glätte durch Reif. Am Samstag haben wir in Heilbronn weiterhin viele graue, dichte Wolken, Hochnebel und Nebel - und das bei minus drei bis plus ein Grad. Der Sonntag bleibt trüb, da kann es auch mal ein bisschen schneien.

So wird das Wetter in Tübingen

Am Samstag treten in den Niederungen einige Nebelfelder auf. Ansonsten scheint in Tübingen immer wieder die Sonne bei minus zwei bis null Grad, am Sonntag es sieht ganz ähnlich aus.

Schnee und Regen in BW kommende Woche

In der kommenden Woche stellt sich das Wetter um. Zunächst bringt der Montag im Süden eine Mischung aus dichten Wolken und etwas Sonne, während sich von Norden einige Schnee- und Schneeregenschauer ausbreiten. "Am Montag gibt es wahrscheinlich noch mal ein bisschen Schnee und vielleicht auch Eisregen", erklärt SWR-Wetterreporter Michael Kögel. Die Höchstwerte liegen zwischen Null und 4 Grad. "Und danach taut Baden- Württemberg wahrscheinlich langsam, aber sicher wieder auf", so Kögel.