XXL-Krippe mit lebensgroßen Figuren in Wehr

Selbst noch nach Weihnachten ist die Krippe in der katholischen Kirche in Wehr ein Besuchermagnet. Die lebensgroßen Figuren sind in Südbaden einzigartig.

In der Sankt Martinskirche in Wehr wird rund um Weihnachten eine Krippe mit fast lebensgroßen Figuren gezeigt. Sie lockt Besucher aus nah und fern an. Durch die Größe fühlen sich Besucher den Figuren besonders nah Gertrud Krischik aus Lörrach hat in der Zeitung von der Krippe mit den großen Figuren gelesen und hat sich mit Tochter und Schwiegersohn aufgemacht, um sie in der Wehrer Kirche zu bewundern. Sie wurde nicht enttäuscht. "Der Weg hat sich gelohnt", sagt sie. "Man ist mittendrin im Geschehen. Und das finde ich so schön. Die Heilige Familie steht im Mittelpunkt der XXL-Krippe in der Kirche Sankt Martin in Wehr. SWR David Kölsch Besonderheit für die Region Leon Peters verweilt einige Minuten vor dem Altar, wo die Krippe aufgebaut ist. Er ist ins Gebet vertieft. Er weiß um die Besonderheit der Wehrer Krippe. Denn solch große Figuren - über einen Meter groß - sind in der Region etwas ganz Besonderes. "Es ist einfach für unseren Raum einzigartig. Und so zieht es mich eigentlich jedes Jahr mindestens einmal in der Weihnachtszeit hierher." Kinder von Krippenfiguren fasziniert Der neunjährige Gabriel ist mit seiner Familie in die Kirche gekommen, um sich die Krippe anzusehen. Ihm gefällt, dass es hier echtes Moos gibt und echte Steine. Auch das Kamel, das fast so groß ist wie er selbst, hat es ihm angetan. In der Satteltasche des Tieres sind die Geschenke für das Jesuskind untergebracht. Und das findet er "cool", wie er sagt. Das Jesuskind scheint die Gläubigen mit offenen Armen zu empfangen. SWR David Kölsch "Ich finde das Jesuskind sehr cool, weil es so tut, als ob es die ganze Welt zu sich einladen würde." Die über einen Meter großen Terracotta-Figuren sind über 100 Jahre alt und mit Gips überzogen. Ein Industrieller hatte sie einst angeschafft und später der Kirche überlassen. Mesner Martin Schenk hat geholfen, die Krippe aufzubauen. Bis zu 40 Kilo schwer sind einige der Figuren, die man dann nur noch zu zweit tragen kann. SWR David Kölsch Der Aufbau dauert fast zwei Tage Mesner Martin Schenk stellt die XXL-Krippe jedes Jahr auf. Aber nicht alleine. Bei Aufbau und Gestaltung hat er Verstärkung, denn die Figuren sind schwer, manche wiegen bis zu 40 Kilogramm. Da ist es ein Glück, dass bislang noch nicht viel passiert ist. Der Engel fiel bei einem Aufbau mal herunter, blieb aber heil. SWR David Kölsch "Der Engel hat auch schon mal einen Absturz vollzogen, von oben. Es war eine Fügung des Himmels, dass er ganz geblieben ist." Die Krippe in der Sankt Martinskirche in Wehr ist noch bis zum 2. Februar zu sehen.

