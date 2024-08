Waterslide-Contest in Schönwald

Mit einem oder zwei Brettern am Fuß ins kühle Nass rutschen: Am Samstag war der 12. Waterslide-Contest auf der Skisprungschanze in Schönwald.

Eine Skisprungschanze kann auch im Sommer viele begeistern: Etwa 300 Menschen sind am Samstag nach Schönwald im Schwarzwald (Schwarzwald-Baar-Kreis) gekommen, um beim Waterslide-Contest zuzugucken. Der Wettbewerb findet bereits zum zwölften Mal statt. Die Regeln sind denkbar einfach: Mit einem oder zwei Brettern am Fuß müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Schanze runterrutschen - wer es schafft, das Wasserbecken zu überqueren, kommt weiter. Wer darin untergeht, fliegt raus. Jede Runde wird der Anlauf verkürzt.

Mit Bollenhut die Schanze runter

Die Fahrerinnen und Fahrer haben sich an diesem Samstagnachmittag für unterschiedliches Gerät entschieden, um die Schanze zu meistern: Viele haben sich Skier, Snowboards oder ein Wakeboard (eine Art Surfbrett) um die Füße geschnallt. Von den 37 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind viele verkleidet: im Skisprunganzug, Schwarzwaldtracht mit Bollenhut oder mit Badesachen. Die jüngste Teilnehmerin ist zehn Jahre alt.

Die Ansprüche sind gestiegen

Der Ehrgeiz unter den Teilnehmenden sei gewachsen, erzählt Dirk Fehrenbach, Mitveranstalter und Fahrer seit dem ersten Mal. Im Schatten der Schanze wachsen einige der Fahrerinnen und Fahrer ihre Skier - womit, das sei für viele ein gut gehütetes Geheimnis. Aber: Seifenlauge scheint ein Ding zu sein.

Dirk Fehrenbach in seinem "Imker"-Mobil. SWR

"Fun-Mobile": Imker, Weihnachtsmänner, Feuerwehr

Fehrenbach macht auch in diesem Jahr wieder mit - dieses Mal aber im "Fun-Mobil-Wettbewerb". In der Disziplin gewinnt nicht die beste Ausrüstung, sondern die originellste Idee. Von denen gibt es auch dieses Jahr wieder viele - einen Weihnachtsschlitten, ein Feuerwehrboot mit einer Gruppe, die grölend Junggesellenabscheid feiert oder ein Schlauchboot mit als Meerjungfrauen verkleideten Passagieren. Fehrenbach selbst ist in seinem "Imker-Mobil" unterwegs: In einem im Boot montierten Baum surren die Bienen in Form mehrerer Luftballons durch die Blätter - man fragt sich, ob ihm in dem orginalgetreuen Imkeranzug nicht wahnsinnig heiß ist.

Die Stimmung ist ausgelassen, auch weil das Wetter mitspielt. "Internationale Waterslide-Meisterschaft" nennen die Veranstalter das Event auch spaßeshalber - einfach, weil es so einen Wettbewerb in Deutschland sonst nirgendwo gäbe. Auch wenn gewinnen an diesem Nachmittag Nebensache ist: Der Sieger wird sich trotzdem freuen, wenn er sich mit dem ruhmreichen Wanderpokal an der Skisprungschanze verewigen kann.