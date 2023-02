Mit dem Klimawandel steigt die Waldbrandgefahr. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg hat dazu jetzt ein Präventionskonzept vorgestellt.

Wie auch das letzte Jahr gezeigt hat, sind lange Dürreperioden und große Hitze keine Ausnahmen mehr. Das erhöht auch hierzulande das Risiko von Waldbränden. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt BadenWürttemberg (FVA) in Freiburg hat jetzt ein Konzept für ein modernes Waldbrandmanagement vorgestellt. Unter anderem sollen Forstbehörden und Feuerwehren besser zu verzahnt werden.

Waldbrandgefahr steigt

Im vergangenen Jahr hat es auf dem Kandel und am Schauinsland gebrannt. Das sei alarmierend, sagt Alexander Held, Waldbrandexperte beim Europäischen Forstinstitut in Bonn. In bislang nicht brennbaren Waldgebieten wachse die Waldbrandgefahr, ergänzt Christoph Hartebrodt von der FVA bei der gemeinsamen Vorstellung des Waldbrandmanagements für Baden-Württemberg. Der Schwarzwald habe bislang noch in der grünen Zone gelegen, nun könne dort ein unbeaufsichtigtes Feuer bei passendem Wetter ein großes Risiko sein.

Waldbrände fast immer menschengemacht

Nur vier Prozent aller Waldbrände haben eine natürliche Ursache wie zum Beispiel Blitzschlag. Der Rest ist menschengemacht, beispielsweise durch die weggeworfene Zigarette, die noch glimmende Grillkohle oder den heiß gelaufenen PKW-Katalysator. Für Yvonne Hengst, Forstökonomin bei der FVA, steht deshalb Aufklärung ganz oben auf der Liste der Waldbrandprävention. Zwar wachse das Bewusstsein, allerdings würden die wenigsten Menschen ihr eigenes Verhalten verändern. "An der Stelle gibt es doch noch einiges an Informationen, was weitergetragen werden kann.“

Gemeinsames Waldmanagement für BaWü: Landesbranddirektor Thomas Egelhaaf, Christoph Hartedrodt und Yvonne Hengst, beide FVA, Alexander Held, Waldbrandexperte (v.l.n.r.) SWR Gabi Krings

Forst muss nachsteuern

Warnschilder im Wald oder Gefahrenhinweise durch Forstleute seien hier ein wichtiger Baustein. Ebenso dringend: die naturnahe Bewirtschaftung des Waldes. Ein gut durchmischtes Ökosystem sei weniger brennbar, erläutert Waldbrandexperte Alexander Held. Försterinnen und Förster müssten deshalb immer auch die "Feuerwehrbrille" aufsetzen. Jegliche Planung sei unter dem Aspekt Waldbrandgefahr neu zu überdenken. Außerdem müsse darauf geachtet werden, dass die Feuerwehren im Brandfall agieren können.

Wasserlose Brandbekämpfung sinnvoll

Der Waldbrand letztes Jahr auf dem Kandel habe gezeigt, wie schwierig Feuerwehreinsätze im Wald seien, berichtet der Emmendinger Kreisbrandmeister Christian Leiberich. Der Brandort war mit Löschfahrzeugen schwer erreichbar, Löschteiche beziehungsweise Hydranten befanden sich weit entfernt. Vor allem bei der Bekämpfung von Bodenfeuern seien deshalb wasserlose Techniken sinnvoll. Man müsse dann nicht so einen großen Aufwand betreiben, das Löschwasser in den Wald zu bringen.

Utensilien zur Waldbrandbekämpfung SWR Gabi Krings

Großer Schulungsbedarf für Feuerwehr

Allerdings betrete die Feuerwehr hier Neuland, gibt Landesbrandmeister Thomas Egelhaaf zu. Innenministerium wolle deshalb bei der Ausbildung nachlegen. Außerdem gehe es auch um eine passende Ausrüstung. Die Standartfahrzeuge müssten mit entsprechendem Handwerkzeug – Feuerpatschen, Schaufeln, Spaten – ausgerüstet werden. Jede Gemeindefeuerwehr solle so in der Lage sein, Brände sehr frühzeitig zu bekämpfen.

Enge Absprache Feuerwehr-Forst

Unabdingbar für das moderne Waldmanagement in Baden-Württemberg sei die enge Absprache mit den Forstbehörden, wie dies bereits in der Modellregion Hardwald bei Karlsruhe praktiziert wird, resümiert Christoph Hartebrodt von der FVA. Wichtige Informationen zur Entzündbarkeit und potentiellen Brandintensität verschiedener Waldflächen, oder ob Waldkindergärten oder ähnliche Schutzgüter vorhanden sind, sollen ausgetauscht werden. Optimalerweise ist dies dann in Karten festgehalten - digital und in Papierform. Wichtig sei, sich auszutauschen, bevor es brennt.