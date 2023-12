Hochwasser in Südbaden - Lage entspannt sich

Es hat ordentlich geregnet in Südbaden, und einige Flüsse sind über die Ufer getreten. Wie es in der Region aktuell aussieht - und wie es weitergeht mit dem Hochwasser.

Die Hochwasserlage in der Region Südbaden entspannt sich langsam, teilt die Hochwasservorhersagezentrale für Baden-Württemberg mit. Die Wasserstände sinken größtenteils wieder, einige schwanken noch - etwa der Pegel der Dreisam bei Freiburg. Dieser stagniert bis voraussichtlich Freitag. Der Rhein bei Basel und Rheinfelden sinkt schon wieder. In Breisach am Rhein soll er bis Mittwochabend seinen Höchststand erreichen. In Kehl steigt der Rheinpegel ebenfalls noch. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag soll er dann aber wieder fallen.

Flüsse treten über Ufer

Der viele Regen in der Nacht auf Mittwoch hatte einige Pegelstände in Südbaden weiter ansteigen lassen. In Lörrach beispielsweise trat der Fluss Wiese über das Ufer. Die Kinzig in Offenburg war am Mittwochmorgen so voll wie seit langem nicht. Auch am Rhein bei Waldshut wiesen Schilder auf das Hochwasser hin. Auf dem Rhein fahren weiterhin keine Schiffe.

Heiteres Wetter am Wochenende erwartet

Immerhin: Größere Schäden waren zunächst nicht bekannt. Und die Pegel vor allem vieler kleiner Flüsse sanken seit der Nacht wieder. In den kommenden Tagen soll sich die Lage entspannen: Laut Deutschem Wetterdienst soll es bis Freitag noch leicht regnen, am Samstag wird es dann wieder heiterer.

