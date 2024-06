Machen sich Journalisten strafbar, wenn sie auf die Archivseite einer verbotenen Vereinigung verlinken? Dazu soll das Landgericht Karlsruhe heute am Donnerstag ein Urteil fällen.

Einem Freiburger Journalisten des freien Senders Radio Dreyeckland (RDL) wird in einem Prozess am Landgericht Karlsruhe vorgeworfen, die verbotene Vereinigung "linksunten.indymedia" unterstützt zu haben. Am heutigen Donnerstag wird ein Urteil erwartet.

Internetlink soll verbotene Vereinigung unterstützt haben

Der Redakteur des nicht-kommerziellen Senders in Freiburg veröffentlichte einen Artikel, in dem er auf das Archiv der verbotenen Vereinigung verlinkte. Damit habe er "linksunten.indymedia" beworben und gefördert, lautet der Vorwurf der Anklage. Das Bundesinnenministerium hatte "linksunten.indymedia" im Jahr 2017 nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg aufgelöst und verboten.

Angeklagter RDL-Redakteur erwartet Freispruch

Der betroffene Redakteur Fabian Kienert sieht nicht, dass er sich strafbar gemacht hat. Er könne es bis heute nicht fassen, dass er wegen dieses Artikels vor Gericht stehe. Es habe sich aus seiner Sicht um eine sachlich gehaltene Meldung gehandelt, sagte er dem SWR.

"Ich erwarte einen Freispruch, auch wenn allein die pure Anzahl an Prozesstagen eine große Belastung für mich darstellt."

Staatsanwaltschaft fordert keine Freiheitsstrafe

Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Schlussplädoyer am Dienstag eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 40 Euro, also insgesamt 3.600 Euro.

Das Unterstützen einer verbotenen Vereinigung kann laut Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

Angeklagter sieht Angriff auf die Pressefreiheit

Fabian Kienert gibt sich vor dem Urteilsspruch entspannt, auch wenn die Staatsanwaltschaft im Falle eines Freispruchs wohl Revision einlegen werde. Aber dass die Staatsanwaltschaft nicht locker lasse, so Kienert, habe nicht nur ihn, sondern auch andere Journalisten freier Radios stark verunsichert.

Journalisten und Journalistinnen sollten sich im Klaren darüber sein, dass die politischen Verhältnisse fragil sind.

So ein Vorgehen könne auch schnell andere treffen - nicht nur freie Sender wie Radio Dreyeckland. Der Prozess erregt nicht zuletzt auch deshalb bundesweites Interesse. Das Landgericht Karlsruhe muss unter anderem klären, ob es möglich ist, eine Vereinigung zu unterstützen, die seit Jahren verboten ist und offiziell nicht mehr existiert.

Dazu hatte der Bundesgerichtshof im Jahr 2023 erklärt, die Strafbarkeit setze voraus, dass die Vereinigung zum Tatzeitpunkt weiter existiert hat. Denn nur eine bestehende Organisation könne unterstützt werden.

Hausdurchsuchungen im Sender und in Privatwohnungen

Radio Dreyeckland selbst hat eine lange Tradition als links-alternativer Sender. Ermittler durchsuchten im Januar 2023 die Redaktionsräume und zwei Mitarbeiterwohnungen - auch die des angeklagten Redakteurs. Der Angeklagte kritisierte schon vor dem Prozess einen "eklatanten Angriff auf die Presse- und Rundfunkfreiheit durch die Karlsruher Staatsanwaltschaft und den Freiburger Staatsschutz".

Kienert nannte es einen Skandal, dass das Amtsgericht Karlsruhe die Hausdurchsuchung durchgewunken habe und später das Oberlandesgericht Stuttgart die Anklage gegen ihn zugelassen habe. Er befürchtet, dass die Hausdurchsuchung eine einschüchternde Wirkung auf die Arbeit von zahlreichen Journalistinnen und Journalisten habe, insbesondere in freien Radios.