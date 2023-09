Immer mehr minderjährige Geflüchtete kommen ohne Begleitung nach Südbaden. Die Stadt Freiburg und der Ortenaukreis haben für die Jugendlichen jetzt Übergangslösungen eingerichtet.

In Freiburg haben sich im August die Zahlen der geflüchteten Kinder und Jugendlichen, die ohne erwachsene Begleitung gekommen sind, im Vergleich zum Vormonat verdoppelt: von 68 im Juli auf 164 im August. Durch den "plötzlichen Anstieg", wie die Stadt Freiburg in einer Pressemitteilung schreibt, reichen die Unterbringungsplätze nun nicht mehr aus. Deshalb richtet die Stadt in der Turnhalle der Max-Weber-Schule eine Notschlafstelle mit bis zu 48 Schlafplätzen ein.

Turnhalle der Max-Weber-Schule als Übergangslösung

"Die Situation kam sehr unerwartet und ist eine große Herausforderung. Uns ist die Entscheidung, eine Turnhalle zu belegen, nicht leichtgefallen", teilte Bürgermeisterin Christine Buchheit mit. Die Jugendlichen, die dort unterkommen sollen, stammen vor allem aus Afghanistan, aber auch aus Guinea, Marokko, Algerien und Syrien. Sie sind zwischen 15 und 17 Jahre alt. Jüngere Kinder und Mädchen werden in anderen Einrichtungen gebracht. Geplant ist, dass die Jugendlichen nur wenige Tage bis Wochen in der Turnhalle bleiben. Dann sollen sie verlegt werden.

Einzug kommende Woche geplant

Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz stattet die Halle am Wochenende mit Betten und Raumteilern aus. Ab Montag, den 4. September, können die ersten Jugendlichen dort untergebracht werden. Tagsüber sollen sie dann vom Jugendhilfeträger "Timeout Stiftung" betreut werden. Außerdem soll ein Sicherheitsdienst vor Ort für die Sicherheit der Jugendlichen sorgen. Damit die Schule die Halle so schnell wie möglich wieder nutzen kann, kooperieren die Jugendämter Freiburg, Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald miteinander. Zusammen wollen sie neue Orte zu schaffen, an denen Jugendliche untergebracht werde können. Mittelfristig sollen die Jugendlichen in Containern unterkommen. Auf lange Sicht sind auch weitere stationäre Plätze in Jugendheimen geplant.

Im Ortenaukreis kommen die Jugendlichen in eine Pflegeschule

Auch der Ortenaukreis musste jetzt handeln. Unbegleitete, minderjährige Geflüchtete sollen in der Pflegeschule am Ortenau Klinikum in Achern untergebracht werden. Wie der Ortenauer Landrat Frank Scherer in einer Presseerklärung berichtet, seien andere Unterkünfte überfüllt. Zeitweise seien bereits Zelte mit Feldbetten aufgestellt worden. Jede Nacht würden junge, unbegleitete Geflüchtete durch die Bundespolizei aufgegriffen.