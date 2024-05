Schweizer gewinnt in Lörrach dritten Alemannischen Poetry Slam

Der frühere Schweizer Meister im Poetry Slam, Remo Zumstein aus Bern, hat am Freitagabend in Lörrach den dritten Alemannischen Poetry Slam gewonnen. Rund 200 Zuschauer waren da.

Im Rahmen eines dreitägigen Mundart-Festivals hat am Freitagabend im Burghof Lörrach der dritte Alemannische Poetry Slam stattgefunden. Remo Zumstein aus Bern siegte mit hauchdünnem Vorsprung vor Jenny Gersbacher aus Häg-Ehrsberg (Kreis Lörrach). Der Sieger wurde vom Publikum per Applaus bestimmt. Der "Applausometer" zeigte zwischen den beiden Spitzenreitern bei der Lautstärke des Beifalls einen Unterschied von nur 0,1 Dezibel.

Schweizer gewinnt die Herzen des Publikums

Rund 200 Menschen haben den insgesamt vier teilnehmenden "Slammern" zugehört, als sie ihre Texte präsentieren. Mit seinem urigem "Berndütsch" gewann der 35-jährige Remo Zumstein die Herzen des Publikums. In der ersten Runde des Slams überzeugte er mit einem Text zu Benimmregeln im öffentlichen Nahverkehr. Sein Fazit: Man kann in der Schweiz viel Anstößiges machen - mit einer Ausnahme: "Ma lost Lüt zerscht la usstiege", ins Hochdeutsch übersetzt: Man lässt die Leute zuerst aussteigen.

Jenny Gersbacher trägt Liebeserklärung vor

Die Zweitplatzierte, Jenny Gersbacher, hatte in ihrem Text zunächst von Gesprächen mit ihren Eltern am Küchentisch erzählt und wie sie versucht, Erkenntnisse in einer verrückten Welt zu gewinnen - "Des muesch it verstoh". Im Finale machte sie ihrem Heimatort Häg-Ehrsberg eine Liebeserklärung. Für sie ist die Schwarzwaldgemeinde schlicht das "Paradies".

Steffen Brupbach erzählt, wie er Landwirt wurde

Der Landwirt Steffen Brupbach aus Teningen (Kreis Emmendingen) erzählte in seinem heiteren Text, wie er zur Landwirtschaft kam und dass alles mit "Geissen" angefangen hat. Mit neun Jahren habe er sich zur Kommunion eine Kuh gewünscht. Diesen Wunsch haben seine Eltern damals verwehrt, später aber den Traum erfüllt. In einem zweiten Text nahm er sein Publikum mit auf eine Reise zu einem Camp mit Menschen mit Behinderung in England. Dabei vergnügte er die Zuhörer mit sprachlichen Missverständnissen, die er mit seinem ostdeutschen Landsmann dort erlebt hat.

Dario Bednarz ist beim Alemannischen Poetry Slam kein Neuling

Einen Text mit Tiefgang präsentierte Dario Bednarz aus Lenzkirch. Er schilderte das Zwiegespräch in seinem Kopf - zwischen dem Optimisten und dem Pessimisten in ihm. Seine Botschaft: "Z´träume isch kei Schand, träume isch e Wachzustand. Sei un bliib Du Idealist. Grad weil unsri Welt nit ideal isch." - übersetzt: "Träumen ist keine Schande, träumen ist ein Wachzustand. Sei und bleib Idealist, gerade weil unsere Welt nicht ideal ist."

Dario Bednarz hatte bereits am ersten Alemannischen Poetry Slam in Bernau im Schwarzwald teilgenommen. Seit der Premiere wird der Slam - in Kooperation mit dem SWR - gemeinsam von der "Muettersproch Gsellschaft" und dem Naturpark Südschwarzwald veranstaltet. Deshalb saß im Lörracher Publikum unter den Zuhörern auch die Vorsitzende des Naturparks Südschwarzwald und Lörrachs Landrätin Marion Dammann. Gekommen war auch Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz, Aufsichtsratschef des Slam-Ausrichters, der Burghof GmbH.

Die südbadische "Goschehobel" begeistert mit Liedern auf Alemannisch. SWR Matthias Zeller

Die Veranstaltung moderiert haben SWR-Reporterin Vanessa Amann und Mundartautorin Catharina Müller. Für das musikalische, alemannische Ambiente sorgte die Band "Goschehobel", die das Publikum nicht von der Bühne gehen lassen wollte.

Burghof feiert mit dem Mundart-Festival sein Jubiläum

Mit dem dreitägigen Mundart-Festival, das vom Poetry Slam eröffnet worden ist, beschließt der Burghof die Saison zu seinem 25-jährigen Jubiläum. Er ist damit gleich alt wie der Naturpark Südschwarzwald. Weitere Höhepunkte im Programm des Mundart-Festivals "Ebbis" im Burghof sind das "Badische Late-Night-Quiz" unter dem Motto "Let´s schwätz", moderiert von Fabian Bürkin und mit Kabarettist Florian Schröder als Stargast, sowie das Festivalfinale mit Künstlern aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz.