Leiche in Basel gefunden: Polizei nimmt mutmaßlichen Täter fest

Am Donnerstag wurde in Basel die Leiche einer Frau gefunden. Die Polizei fahndete nach dem mutmaßlichen Täter. Er galt als gefährlich. Nun hat sie einen 32-jährigen Mann festgenommen.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat am Freitagmittag einen 32-jährigen Mann festgenommen. Dem Schweizer wird vorgeworfen, eine 75-jährige Frau getötet zu haben. Der Mann konnte laut Polizei durch einen Zeugenhinweis geschnappt werden. Weitere Hintergründe zur Tat sind noch nicht bekannt.

Leiche im Treppenhaus gefunden

Gegen 14 Uhr wurde im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Basel (Kanton Basel-Stadt) am Donnerstagmittag die Leiche einer 75-jährigen Frau gefunden. Schnell gehen die Ermittlerinnen und Ermittler von einem Tötungsdelikt aus. Eine Anwohnerin meldete der Polizei einen Mann, der sich verdächtig verhalten habe.

Polizei fahndete öffentlich nach dem Mann

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung setzte die Polizei auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger, um den mutmaßlichen Täter zu schnappen. Die Polizei Basel warnte davor, den Mann anzusprechen. Er soll sich in einer stationären Maßnahme in der Psychiatrischen Universitätsklinik in Basel befinden und könnte gefährlich sein.