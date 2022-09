Nach Dengue-Fieber-Fall: Straßburg bekämpft Tigermücken

per Mail teilen

In Straßburg ist ein Fall von Dengue-Fieber aufgetaucht. Infiziert hat sich die Person wohl im Ausland, doch Tigermücken in Straßburg könnten die Krankheit verbreiten - theoretisch.

Wahrscheinlich hat die erkrankte Person die Krankheit von einer Reise mitgebracht. Denn laut der Gesundheitsbehörde ARS hielt sie sich kürzlich in einem Land auf, in dem das Dengue-Virus verbreitet ist. Sie kommt vor allem in den Tropen und Subtropen vor und wird dort unter anderem von Tigermücken weitergetragen.

Insektizide an frequentierten Orten in Straßburg

Die Asiatische Tigermücke hat sich in den vergangenen Jahren allerdings auch in Teilen Straßburgs stark ausgebreitet und wird jetzt zum Risiko. Die Gesundheitsbehörde ARS schickt deshalb Teams los, die in bestimmten Bereichen Insektizide ausbringen sollen.

Es geht laut dem Radiosender France Bleu Alsace um Orte, an denen sich die erkrankte Person in den vergangenen Tagen aufgehalten hat – nämlich die Straßburger Orangerie und die Gegend um die beliebte Place d’Austerlitz.