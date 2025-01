Zum Dreikönigstag am 6. Januar sind vielerorts singende Kinder unterwegs, die Segen verteilen und Geld für Kinder in Not sammeln. Auch in luftiger Höhe am Todtnauer Wasserfall.

Für viele junge Sternsingerinnen und Sternsinger in Südbaden geht es in diesen Tagen von Haustür zu Haustür. Eine klar Schar hat sich am Sonntag auf spektakuläreres Terrain gewagt: Für die katholische Aktion Dreikönigssingen besuchten Kinder die Todtnauer Hängebrücke (Kreis Lörrach), samt Liedern, Segen und Kronen. Sternsinger trotzen auf der Hängebrücke Regen und Wind Die Kronen mussten sie gut festhalten, denn es stürmte und regnete oberhalb des berühmten Todtnauer Wasserfalls. Denjenigen Besucherinnen und Besuchern, die es trotzdem auf die Brücke schafften, sangen die jungen Leute ein Lied, nebst einer Bitte um Spenden. Sie kamen nicht aus dem fernen Morgenland, sondern aus dem benachbarten Todtnauer Ortsteil Todtnauberg. Der Hängebrücke statteten sie nach der Sonntagsmesse einen Besuch ab. Claudia Kleinert aus Todtnauberg erzählt, wie die Sternsinger-Aktion bisher ankam und warum sie auf der Hängebrücke sind: Aktion soll Geld für Kinder in Not sammeln Bei der deutschlandweiten Aktion Dreikönigssingen, auch bekannt als Sternsinger-Aktion, ziehen Kinder rund um den 6. Januar von Haus zu Haus. Sie sind als die Heiligen Drei Könige verkleidet, die christlichen Geschichten nach das Jesuskind besucht und beschenkt haben sollen. Über die Türen schreiben sie mit Kreide einen christlichen Segensspruch. Sie sammeln Geld für Kinder in Not, im Namen des katholischen Kindermissionswerks "Die Sternsinger " und des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend. Die diesjährige Aktion steht unter dem Motto "Erhebt eure Stimme! - Sternsingen für Kinderrechte". Die Aktion an der Hängebrücke war eine Idee von Claudia Kleinert, die das Sternsingen in Todtnauberg gemeinsam mit zwei weiteren Frauen organisiert. Mit einer zur Spendenbox umfunktionierten Wahlurne am Eingang der vielbesuchten Attraktion und mit dem Besuch am Sonntag wollten sie und die Kinder noch mehr Spenden für Kinder in Not sammeln. Bisher 3.500 Euro für Sternsinger im Oberen Wiesental Den meisten Besucherinnen und Besuchern zauberte der Besuch ein Lächeln ins Gesicht. Viele fanden in ihren Taschen auch noch das ein oder andere Geldstück, um es in die Spendendosen zu stecken, die ihnen die Kinder nach einem Lied und Spruch entgegen hielten. In der Seelsorgeeinheit Oberes Wiesental, zu der auch Todtnauberg gehört, sind die insgesamt 90 Sternsingerinnen und Sternsinger schon seit Donnerstag unterwegs. Bisher haben sie 3.500 Euro gesammelt, unter anderem für Kinder in Kenia und Kolumbien.