Neue Schwarzwald-Attraktion: Ein Jahr Hängebrücke über Todtnauer Wasserfall

Ein Kick für Schwindelfreie: Die Hängebrücke in Todtnau feiert Ende Mai ihren ersten Geburtstag. Viele Gäste aus aller Welt haben sich schon darauf gewagt - mehr als erwartet.

120 Meter über dem Boden spannt sich das Gitter der Todtnauer Hängebrücke (Kreis Lörrach), die seit Pfingsten 2023 Besucherinnen und Besucher über den Wasserfall führt. Der in schwindelerregender Höhe schaukelnde Laufsteg ist 450 Meter lang, von den Erbauern "Blackforestline" genannt. Im ersten Jahr sind schon mehr als 150.000 Menschen darüber gegangen - deutlich mehr als die erwarteten 100.000 Besucherinnen und Besucher. Wie viele genau es inzwischen sind, will Projektleiter Roland Haag von der Blackforestline Hängebrücke Todtnau Gesellschaft nicht verraten. Er erwartet aber auch im laufenden Jahr großes Interesse an der neuen Schwarzwald-Attraktion. Nach den ersten zwei, drei Jahren lasse der Andrang dann in der Regel etwas nach.

Todtnauberg freut sich über Touristen aus aller Welt

Die meisten Gäste kämen aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Österreich, sagt Roland Haag. Er berichtet aber auch von Touristen aus China und Australien, die die Hängebrücke ansteuerten. Die älteste Besucherin war 102 Jahre alt, sie kam mit einer Gruppe aus dem Altenheim Todtnau, erinnert sich Standortleiterin Tanja Dreier an die Höhepunkte im ersten Brückenjahr.

Auch Franziska Brünner, die Ortsvorsteherin von Todtnauberg, freut sich, dass die neue Hängebrücke den Tagestourismus im Ort massiv gepusht habe, und zwar positiv. Aber auch Übernachtungsgäste mit längeren Aufenthalten in Todtnauberg und Umgebung, sagt sie, konnten gerade in der Wintersaison 2023/24 bei reduzierten bis ausbleibenden Wintersportmöglichkeiten vom Erlebnis Blackforestline profitieren.

Gastronomen berichten von einer merklich gestiegenen Nachfrage und gleichmäßigerer Auslastung über‘s Jahr.

Allerdings lockt die Blackforestline die meisten Besucher im Sommerhalbjahr bei gutem Wetter an. Im Winter zwischen Weihnachten und Silvester musste die Hängebrücke wegen schwerer Stürme sogar vier Tage lang komplett schließen.

Bis zu 1.500 Gäste an Spitzentagen

An starken Tagen mit gutem Wetter, wie beispielsweise an Himmelfahrt, trauten sich laut Betreiber im Laufe eines Tages zwischen 1.200 und 1.500 Menschen auf die hängende Seilbrücke. Maximal 350 dürfen gleichzeitig darüber laufen, auch wenn die Brücke maximal 1.000 Menschen tragen könnte. Zwischen 11 und 14 Uhr ist der Andrang laut Hängebrücken-Gesellschaft in der Regel am größten.

An Spitzentagen reichen dann auch die 136 Pkw-Parkplätze am Besucherzentrum nicht aus. Aber das ist laut Projektleiter Haag eigentlich kein Problem: Wer im Ort parkt, sei nach zehn bis fünfzehn Minuten zu Fuß auch an einem der Eingänge. Auch Ortsvorsteherin Franziska Brünner ist erleichtert, dass trotz der sehr guten Besucherzahlen ein größeres Park-Chaos bisher ausgeblieben ist. Trotzdem wird das Parkleitsystem nun noch verbessert. An besonders hoch frequentierten Tagen stellt der Betreiber zudem auch immer wieder einen Parkeinweiser-Service.

Gratis auf die Hängebrücke mit der Hochschwarzwald Card

Von der neuen Attraktion profitiert die gesamte Bergwelt Todtnau und darüber hinaus die Region Hochschwarzwald. Seit diesem Frühjahr gewährt die Todtnauer Hängebrücken-Gesellschaft Touristen, die mehr als zweimal in der Region übernachten, freien Eintritt mit der Hochschwarzwald Card. Ansonsten kostet ein Einzelticket für Erwachsene für Brücke und Wasserfall insgesamt 12 Euro.

Unser Ziel ist es, zusammen mit anderen touristischen Akteuren vor Ort, unsere Region noch beliebter zu machen.

Hängebrücke Todtnau feiert am 25. & 26. Mai Geburtstag

Am Geburtstagswochenende am 25. und 26. Mai wird die Hängebrücke jeweils ab 11 Uhr gefeiert. Der Skiclub Todtnauberg kümmert sich um die Bewirtung mit Getränken. Dazu gibt es einen Food Truck, Eis aus der Region und Aktivitäten für Groß und Klein wie ein Glücksrad oder Kinderschminken. Und natürlich ist auch die Brücke für das ganz besondere Naturerlebnis im Schwarzwald geöffnet.