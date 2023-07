Eine Kundgebung beim Straßburger Rathaus sollte nach den Ausschreitungen der letzten Tage beschwichtigen und Solidarität mit Betroffenen zeigen. Rund 150 Menschen kamen zusammen.

Um die Gewalt der vergangenen Tage zu deeskalieren, haben am Montagmittag mehrere französische Gemeinden zu Solidaritätskundgebungen aufgerufen - auch in Straßburg: Rund 150 Menschen versammelten sich vor dem Rathaus, um an einen friedvollen Umgang miteinander zu appellieren und um Unterstützung für die Opfer der Unruhen der vergangenen Tage zu signalisieren. Vor allem die Stadträtinnen und Stadträte von Straßburg waren dort vertreten.

SWR-Reporterin Christine Veenstra im SWR-Fernsehen über die aktuelle Situation in Straßburg:

"Die Gewalt und die Zerstörung müssen aufhören (...) Meine Gedanken sind bei allen Opfern, den Verletzten, bei der Polizei, bei der französischen Bevölkerung."

Gegen einen "Diskurs, der Gewalt schürt"

Die Bürgermeisterin der Stadt Straßburg, Jeanne Barseghian, zeigte Verständnis für den Schmerz und die Frustration, die im Zuge des gewaltsamen Todes von 17-jährigen Nahel in der Bevölkerung aufgetreten sind. Für das ganze Land sei dies ein Schock gewesen. Dennoch zeigte sie sich entsetzt über die Eskalationen. Sie äußerte auch ihren Schmerz über den Tod eines Feuerwehrmannes, der in Saint-Denis bei einem Einsatz an einem brennenden Fahrzeug sein Leben verloren hatte. Die Präfektin der Stadt Straßburg, Josiane Chevalier, bekundete ihre Solidarität für die Betroffenen und rief dazu auf, die Krawalle und die Gewalt zu beenden.

Die Straßburger Präfektin Josiane Chevalier ruft vor dem Rathaus zur Deeskalation auf SWR

Lage ruhiger, aber immer noch angespannt

Die Lage in Straßburg hatte sich seit dem Wochenende etwas beruhigt, die Läden haben wieder geöffnet und die Straßenbahnen fahren wieder. Dennoch können einige Haltestellen wegen möglicher neuer Exzesse und zerstörter Infrastruktur derzeit noch nicht wieder angefahren werden. Auch die Schulen, in denen es teilweise gebrannt hatte, sind noch nicht im Normalzustand. Nach wie vor kreisen viele Hubschrauber über der Stadt, vor allem gegen Abend wird die Stimmung in den Straßen wieder unruhiger. Da die Polizei in Straßburg zur Stunde noch immer viele Einsätze aufgrund der Eskalationen fahren muss, war die Versammlung bewusst klein gehalten, um die Kapazitäten der Einsatzkräfte nicht weiter zu belasten.

SWR-Reporterin Christine Veenstra in SWR4 über die Kundgebung in Straßburg:

Ausschreitungen waren Reaktion auf Polizeigewalt

Als Reaktion auf die Tötung eines 17-Jährigen durch einen Polizisten kam es in ganz Frankreich zu Zerstörungen und Plünderungen an öffentlichen Gebäuden und Plätzen, die Gewalt eskalierte auch in Straßburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag war ein Brandangriff auf das Haus eines Bürgermeisters in der Gemeinde l'Haÿ-les-Roses, südlich von Paris verübt worden. Bei dem Angriff wurden die Frau und das Kind des Bürgermeisters verletzt.