Wegen der Unruhen in Frankreich ist am Samstagmittag der grenzüberschreitende Tramverkehr von Kehl nach Straßburg eingestellt worden.

Wegen der Krawalle in Frankreich ist der Straßenbahnbetrieb im gesamten Netz der Straßburger Verkehrsbetriebe (CTS) und damit auch die grenzüberschreitende Verbindung nach Kehl (Ortenaukreis) am Samstagmittag eingestellt worden.

Aufrufe zu weiterer Gewalt im Netz

Grund sind die Gewaltausbrüche in den französischen Großstädten, darunter auch Straßburg, in den zurückliegenden Nächten. Aber auch die Plünderungen und Zerstörungen in der Straßburger Innenstadt am Freitag. Auf der Homepage der Stadt Kehl wird berichtet, dass laut Medienberichten am Samstag um die Mittagszeit zu weiteren Unruhen aufgerufen wurde, so dass sich zahlreiche Einzelhändler entschieden hatten, ihre Geschäfte zu schließen. Einige verbarrikadierten sich.

Zerstörungen in Straßburg

Seit am Dienstagmorgen ein 17-Jähriger in einem Vorort von Paris von einem Polizeibeamten erschossen wurde, werden die französischen Großstädte von Unruhen erschüttert. Das gilt auch für Straßburg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind in der elsässischen Stadt nach Angaben der Polizei 72 Autos und um die 40 Mülltonnen in Brand gesteckt worden. Selbst Schulgebäude wurden angezündet oder verwüstet. Im Stadtzentrum verschafften sich Personen gewaltsam Zugang zu Geschäften und plünderten sie. Mobiliar von Cafés und Bars wurde auf Straßen und Tramgleise geworfen und teilweise angezündet.

Sachbeschädigungen im Straßburger Hafenviertel

Auch im Rheinhafenviertel (Quartier du Port du Rhin) wurden, wie die Straßburger Verkehrsbetriebe (CTS) berichten, brennende Mülltonnen auf die Tramgleise geschoben und Tramzüge mit Steinen und Feuerwerksbatterien beworfen.

Unklar ist noch, ob der grenzüberschreitende Tramverkehr auch noch am Sonntag eingestellt ist. Auf Twitter gab es Empfehlungen, nicht mit dem eigenen Auto nach Straßburg zu fahren.