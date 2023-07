Wegen Krawallen: Macron sagt Staatsbesuch in Deutschland ab

Der französische Präsident Macron hat seinen Staatsbesuch in Deutschland abgesagt. Auf dem Programm der dreitägigen Visite standen der Besuch von Ludwigsburg, Berlin und Dresden.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat seinen Staatsbesuch in Deutschland nach ARD-Informationen abgesagt. Grund seien die anhaltenden Unruhen in Frankreich. Macron habe darum gebeten, den Besuch zu verschieben, teilte am Samstag das Bundespräsidialamt in Berlin mit. Das heißt, Macron wird zunächst auch nicht wie geplant nach Ludwigsburg kommen.

Frankreich ist auch in der vierten Nacht nach dem Tod eines 17-Jährigen durch Polizeigewalt von schweren Krawallen erschüttert worden. Nach Angaben des Innenministers gab es wieder Hunderte Festnahmen.

Am Montag sollte Macron eigentlich mit militärischen Ehren im Ludwigsburger Schlosshof von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen werden. Der französische Präsident steht innenpolitisch unter Druck. Hintergrund sind die anhaltenden Unruhen nach dem Tod eines 17-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle im Pariser Vorort Nanterre.