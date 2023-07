Unruhen in Frankreich: Straßburg bleibt nicht verschont

Tägliche Krawalle halten die Straßburger Polizei in Atem und Basler Obdachlose haben mehr Chancen auf eine Wohnung. Das sind zwei der Themen aus "Dreiland aktuell" vom Samstag.

Die aktuelle Sendung "Dreiland aktuell" widmet sich den anhaltenden Krawallen in Frankreich und den Unruhen, die auch vor Straßburg nicht Halt gemacht haben.

Außerdem will die französische Zuggesellschaft SNCF alte Strecken wiederbeleben und einen Mini-Zug einsetzen: "Draisy" soll ländliche Gemeinden ans Netz anbinden. Ist das vielleicht auch eine Idee für Südbaden oder gar Baden-Württemberg? Basel will Obdachlose besser betreuen und mit dem Projekt "Housing First" die Chancen der Menschen auf eine feste Bleibe verbessern. Und noch ein Blick in die Schweizer Grenzstadt: Dort zog die Titanwurz im Basler Botanischen Garten drei Tage lang die Aufmerksamkeit auf sich. Mehrere tausend Menschen haben die größte Blume der Welt, die nur sehr selten blüht, angeschaut und wohl auch gerochen. Ob der Aasgeruch, den die Pflanze für ihre tierischen Bestäuber aussendet, auch für die Menschen zu ertragen war? Mehr in "Dreiland aktuell" vom 1. Juli 2023.