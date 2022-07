Straßburger balanciert in 900 Meter schwindelerregender Höhe

per Mail teilen

Was der junge Straßburger Benoît Brume über einer tiefen Schlucht im Elsass vollbrachte, ist atemberaubend.

Auf einem Gurtband- auch Slackline genannt - zu laufen, ist schon schwierig genug. Aber dann auch noch über einem 250 Meter tiefen Abgrund?

Benoît Brume hat es gewagt. Zwischen ihm und der Leere befindet sich nur ein zwei Zentimeter breites Band.

Sein Ziel ist die Burgruine Saint-Ulrich bei Ribeauvillé. Nach 20 Minuten hat der Straßburger die 900 Meter lange Strecke geschafft. Das ist dreimal mehr als beim vorangegangenen Rekord im Elsass.

"Es ist cool. Auch wenn ich müde bin, erschöpft und angespannt – es ist fantastisch. Ich bin glücklich hier im Elsass."

Team befestigt Slackline über Schlucht

Mit seinem Team hat er einen ganzen Tag damit verbracht, alles zu installieren: Das Ziehen der Seile, das Anbringen der Markierungen, um Flugzeuge zu warnen, die Sicherungen im Boden. Auch die technischen Voraussetzungen sind eine Herausforderung.

Felswände für Slackline-Sport im Elsass selten

Benoît Brume war schon in Spanien unterwegs, in China, in der Türkei – überall war er auf dem Hochseil. Im Elsass dagegen ist die Topographie für diesen Sport schwierig.

"Das Problem ist, entweder wir spannen kurze Seile oder extrem lange. Da es hier recht hügelig ist, gibt es nicht sehr viele Felswände oder Höhenlagen. Deshalb nur kurze Abstände oder so gigantische wie hier."

Im August strebt der Straßburger den Weltrekord in der Auvergne an. Dann will er eine Strecke von drei Kilometern auf der Slackline überwinden.

